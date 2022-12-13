Не прошло и полгода: Музей криптографии снова открывается

В мае Музей закрывался на переэкспозицию Фото: Иван МАКЕЕВ

Похоже, в Москве начинает складываться традиция. Во второй половине декабря здесь открывается Музей криптографии. У кого хорошая память, тот вспомнит, что Музей уже открывался в прошлом году и ошарашил.

В здании, расположенном по адресу Ботаническая улица, 25 строение 4, когда-то располагалась шарашка Солженицына. С 1946 года зэки работали здесь над созданием устройства, позволяющего разговаривать по телефону, не опасаясь прослушки.

В прошлом году музей удивил экспонатами. Там были чудеса, там Солженицын бродит, там кумранские рукописи, шифр Цезаря, крутые инсталляции и плюс специально под открытие рассекретили сорок шифровальных машин.

Надо сказать, что куртой музей проработал недолго. В мае он закрылся на переэкспозицию. Обещали, что откроется в сентябре и к этой дате появятся новые тематические временные выставки, начнёт работать магазин сувениров, существенно увеличится пропускная способность Музея.

- Если изначально экспозиция работала только три дня с пятницы по воскресенье, то после перезапуска будет работать шесть дней в неделю, — пообещала директор музея Лидия Лобанова.

В сентябре запуститься не получилось. Зато не прошло и полгода, а у шарашки снова день открытых дверей! Всех желающих снова ждут на торжественном открытии 17 декабря, в субботу.

В музее появилось больше интерактива и 15 новых арт-объектов. Например, в инсталляции «Блокчейн» гости смогут сделать NFT из своей фотографии и в игровом формате узнать, как работает эта технология.

В день открытия предусмотрены лекции, квесты, игры и большая интересная программа, зарегистрироваться на которую можно будет на сайте.

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