В Москве запретили пускать фейерверки в новогоднюю ночь? В МЧС рассказали правду

В ночь с 31 декабря на 1 января запускать фейерверки как раз можно Фото: ИВАНОВА Диана

20 декабря проходила пресс-конференция. Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Москве Александр Бобров в преддверии новогодних праздников напомнил, мол, в Москве действует закон «О тишине». И пускать салюты в ночные часы нельзя.

- Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время - с 7 до 23 часов. Здесь речь идет уже о законе «О тишине», - сказал Бобров.

Слова начальника в погонах журналисты поняли примерно так: «в Москве запретили запускать фейерверки в новогоднюю ночь». И ведь логично: раньше салюты всегда пускали, а тут вдруг напоминают, что закон «О тишине» вообще-то действует. Одни расстроились, другие выдохнули — будет меньше травм. По данным МЧС, ежегодно в Москве из-за неправильного запуска петард травмы получают в среднем 25 человек. Треть из них — подростки.

Однако в экстренном ведомстве позже уточнили, что начальника неправильно поняли. Речь шла не о новогодней ночи, а в принципе о предновогодье и январских праздниках. В ночь с 31 декабря на 1 января запускать фейерверки как раз можно — для этого есть отдельное пояснение. К слову, как и на Рождество, а еще во время школьных выпускных. Но с оговоркой: только на специально отведенных площадках.

Список этих площадок опубликуют управы районов позже. В прошлые годы запускали фейерверки еще в городских парках и в других знаковых локациях. Например, был салют на ВДНХ. В этом году Департамент культуры Москвы сообщил, что высотных фейерверков не планируется. Связано это с тем, что москвичи проголосовали на портале «Активный гражданин» против шумных праздненств.

Справка «КП»

Какие бывают фейерверки и кто их может покупать и пускать

Всю пиротехнику в России делят на пять классов. Без разрешения от Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы можно запускать только первые три.

Первая два класса — это бенгальские огни, петарды, хлопушки, а также «наземные фейерверки» — такие втыкаешь в землю, и заряд не взмывает небо, а столб искр бьет над землей. Третий класс — ракеты и батареи салютов, у которых радиус опасной зоны до 30 метров (на это расстояние нужно отойти в сторону). Изделия IV и V класса опасностей считаются профессиональными. Запускать их фирмам без лицензии запрещено.

По закону покупать пиротехнику можно с 16 лет. Однако лицензированный производитель может установить и другое возрастное ограничение.

За запуск фейерверков после 23:00 (кроме новогодней ночи, Рождества, школьных выпускных) в Москве могут наказать штрафом до 2 тысяч рублей. А если пускать в местах, не предназначенных для запуска и небезопасных, — штраф до 3000 рублей. Штрафы выписывает полиция.