Почему тело трехлетней девочки нашли на козырьке только спустя сутки: Ответы на неудобные вопросы о трагедии в Балашихе

Загадочное исчезновение трехлетней девочки в подмосковной Балашихе раскрыто. У многих были надежды, что малышка жива. Но, к сожалению, чуда не произошло.

Загадочное исчезновение трехлетней девочки в подмосковной Балашихе раскрыто. У многих были надежды, что малышка жива. Но, к сожалению, чуда не произошло.

Коротко напомним:

- Днем во вторник, 18 апреля, на козырьке подъезда многоквартирного дома было обнаружено тело 39-летней Натальи Стрижак.

- Судя по всему, женщина покончила с собой.

- По словам соседей, женщина жила с маленькой дочкой, их часто видели вместе. Но в квартире малышку не нашли.

- Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения. Наталья с дочкой попали в объектив за сутки до трагедии - вместе вошли в подъезд. 3-летняя Марина (имя изменено) из дома больше не выходила.

- Прошерстили все квартиры в подъезде - нигде девочку не нашли.

Силовики и волонтеры «Лиза Алерт» решили, что девочка все-таки каким-то образом сумела проскочить мимо камер. Ее искали до поздней ночи. Ранним утром поиски возобновились.

Около 11:20 старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила:

- В ходе детального осмотра места падения женщины, обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда, с травмами, характерными при падении с высоты.

Остается вопрос: почему девочку обнаружили только спустя день, хотя все это время она лежала в нескольких шагах от места, где было найдено тело ее погибшей матери?

- Дело в том, что тело снимали с козырька уже в сумерках и козырек был обследован в это же время, - объяснил KP.RU источник в правоохранительных органах. - В темноте, к сожалению, упавшую в щель между плитой козырька и стеной маленькую девочку просто не увидели.

- Появилась версия, что раненая девочка могла заползти туда сама.

- По предварительным данным, травмы, полученные после падения с большой высоты, были смертельными. Ребенок скончался почти мгновенно.

- Есть еще одна конспирологическая версия - девочку кто-то из жильцов подъезда якобы мог похитить после гибели матери, убить и потом подбросил на козырек.

- Никаких оснований для такой версии нет. По оценке экспертов, женщина и ее дочь погибли одновременно.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, родные Натальи Стрижак еще с 2014 года отмечали у нее проблемы психологического плана. Тогда у женщины начались панические атаки и мания преследования. Она несколько раз лечилась в психиатрических учреждениях. Последний раз - осенью прошлого года. Тогда у Натальи диагностировали «посттравматическое стрессовое расстройство». Не исключено, что именно проблемы с психикой стали причиной трагедии.