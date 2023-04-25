Почему мама равнодушно забила новорожденного сына ножницами: Подробности убийства в вагоне московской электрички

Нине Ивановой 24 года. Она родом из подмосковного Чехова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

История про молодую женщину, которая родила в туалете Московской электрички и тут же забила своего маленького сына ножницами, перепахала многих. Тело новорожденного утром в понедельник обнаружили в мусорном ведре санитарной зоны вагона МЦК сотрудники, готовившие состав к выезду на маршрут. Через несколько часов задержали и «мамочку». Нине Ивановой 24 года. Она родом из подмосковного Чехова, но в последнее время вроде как жила в Москве - по крайней мере, так указано на ее страничке в соцсетях.

Во время первого допроса Нина шокировала сотрудников Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Довольно спокойно рассказал, что произошло:

- Ехала со станции Новохохловская. Почувствовала, что отошли воды. Зашла в туалет. Там родила и убила ребенка.

По словам источника в правоохранительных органах, во время задержания Нина Иванова вела себя неадекватно спокойно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Корреспонденту KP.RU удалось пообщаться с одной из бывших одноклассниц Нины Ивановой.

- Она из неблагополучной, пьющей семьи. Все детство была предоставлена сама себе, никто из родни о ней никогда не заботился, не ухаживал и не следил, - рассказывает Алиса (имя изменено - ред.). - Честно говоря, еще в те школьные годы было заметно, что в какой-то момент у Нины начались проблемы с психикой и развитием. У нас была обычная школа. Нина программу не тянула программу, по всем с предметам с двойки на тройку. Честно говоря, очень жалко ее было - большинство ребят над ней постоянно издевались. Она была изгоем. Словом, человек с тяжелым детством.

По словам нашей собеседницы, паковочной ребенка Нина Иванова родила еще в 18 лет - в 2017-м.

- На тот момент у Нины был постоянный молодой человек. Она рассказывала, что узнав о беременности, этот парень сбежал. Знаю, что Иванова родила девочку, но что с ней стало, мне неизвестно. Вообще, в Чехове болтали, якобы Нина рожала не один раз, потому что ее насиловали всякие отморозки, пользовавшиеся ее «особенностями». Но я не уверена, что это правда. Возможно, все-таки слухи. Последние несколько лет я ее не видела, мы не общались.

По словам источника в правоохранительных органах, во время задержания Нина Иванова вела себя неадекватно спокойно. Причины убийства малыша объяснить не может. В ближайшее время женщину должен осмотреть психиатр.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии».

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Источник: жительница Москвы заранее готовила убийство новорожденного в электричке (подробности)