Причина пропажи засекречена: Загадочно исчезнувшая на Филиппинах молодая москвичка найдена живой

Девушку искали неделю ФОТО: соцсети

Спустя неделю завершились поиски пропавшей на Филиппинах 22-летней москвички Юлии Чумак. Напомним, девушка якобы прилетела в Манилу 6 мая, после чего отправила матери несколько сообщений о планах на день и перестала выходить на связь. Тогда родные забили тревогу – к поискам подключились волонтеры, полиция, правозащитники и органы власти. И вот 14 мая стало известно, что молодая красавица нашлась живой и здоровой, когда надежды на это уже практически не осталось.

- Друзья, Юля нашлась! Говорила с ней по видеосвязи. Это она. С ней все в порядке, - сообщила всем причастным к поискам мама девушки.

Когда Юлия исчезла, в истории ее отъезда на Филиппины начали появляться странности. Уехала она туда якобы по работе – одна из местных IT-компаний предложила должность разработчика сайтов. Такую версию Юля поведала родным, но не показала договор и даже не обозначила отель, в котором остановилась в чужой стране. Поэтому когда красавица пропала, а в компании заявили, что ничего о ней и не слышали, близкие заподозрили, что на Филиппинах девушка и вовсе не была.

Причины исчезновения красавицы не раскрываются ФОТО: соцсети

Все эти версии и предположения, расходящиеся по Интернету, сильно сказались на эмоциональном состоянии Юлии, поэтому, когда дочь, наконец, вышла на связь, семья решила скрыть от посторонних истинную причину ее пропажи.

- Мотивы исчезновения очень личные. Ничего противозаконного, - отметила мать Юлии, оставив волонтеров и всех интересующихся без подробностей.

Реакцию у всех неравнодушных это вызвало неоднозначную.

«Похоже, что в реальности там что-то совсем нелицеприятное было в плане поведения потерпевшей», «Неужели это был просто пиар?», «Раз нас просили помочь, мы имеем право знать», - такие комментарии начали массово появляться под постом о благополучном завершении поисков.

Отреагировал на них правозащитник Никита Сорокин, который активно помогал семье Юлии в поисках.

- Встретил непонятную волну негатива на радостный и светлый пост. Многие пытаются хейтить и выудить информацию. Я понимаю, что люди разные: кто-то пришел в чат, чтобы помочь найти Юлию, кто-то, чтобы просто увидеть результат поисков, а кто-то ради любопытства и подробностей, чтобы покопаться в грязном белье, - написал в своих соцсетях Никита Сорокин. – Но когда «ЛизаАлерт» не публикует причины пропажи, а просто делает подпись «Найден. Жив», нам вроде бы этого достаточно, правда? Чем этот случай отличается?

В разговоре с msk.kp.ru правозащитник также отметил, что не в праве разглашать подробности этой истории.

- Увы, у меня запрет на это. Я все понимаю, но увы… - ответил Никита Сорокин.

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