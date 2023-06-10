«Мы за него молимся». После аварии с дочерью Михаила Пореченкова молодой хоккеист четвертые сутки не приходит в сознание

Родные парня винят в случившемся Марию Пореченкову ФОТО: соцсети

6 июня 18-летняя дочь известного актера Михаила Пореченкова Мария попала в страшную аварию на своем «Мерседесе». Девушка решила обогнать скутер в деревне Толстопальцево, когда тот уже готовился к повороту. В результате удара скутер отбросило на несколько метров, а автомобиль влетел в столб.

Сама Мария не пострадала. Об этом сразу после аварии msk.kp.ru сообщил ее страший брат Владимир. А вот водитель скутера – 18-летний хоккеист Александр Петровский – получил серьезные травмы, несмотря на то, что ехал в шлеме. С места ДТП юношу увезли на скорой в больницу, он впал в кому. Спустя четверо суток после аварии он так и не очнулся.

Сама Мария не пострадала Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В сознание он еще не пришел, но состояние стабильное. Врачи говорят, что выкарабкается, а мы все молимся за него, - сообщили msk.kp.ru близкие Александра.

В случившемся они винят Марию, которая, по их словам, «сшибла парня на бешеной скорости». Свою помощь пострадавшему известная семья в день аварии не предлагала, на связь с его родными они также не выходили.

Врачи Александру уверяют, что парень выкарабкается ФОТО: соцсети

По предварительной информации, по факту ДТП уже возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Если Марию действительно признают виновной, а травмы юноши расценят как тяжкий вред здоровью, то девушке может грозить до двух лет лишения свободы.

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