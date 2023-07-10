Спецпоезда московского метро: История Крыма - на Арбатско-Покровской линии, вагоны времен СССР - на Сокольнической

Актриса Евдокия Германова в вагоне тематического поезда "Великий русский артист Олег Табаков" Московского метрополитена. Фото: Екатерина Цветкова

Среди поездов столичного метро есть специальные, посвящённые каждый своей теме. Обычно стены в них украшены огромными фото, расписаны интересными фактами и QR-кодами со справочной информацией. Заходишь в вагон и - красота! Рассказываем, где можно покататься в необычных составах.

РАДИ КРАСОТЫ СПОРТА

На Сокольнической линии пассажиры могут оказаться в «спортивных» вагонах, посвященных рекордам столичных чемпионов. Поезд в честь 100-летия московского спорта оформили в стиле текст-арт - архивные снимки с кратким рассказом о том, что на них изображено.

На стенах внутри вагонов также напечатали портреты героев спорта СССР. Среди них - легендарный футбольный вратарь Лев Яшин, хоккеист Валерий Харламов, фигуристка Ирина Роднина, футболисты Всеволод Бобров, Николай Старостин и Эдуард Стрельцов. В пути можно узнать не только о конкретных спортсменах, но и о главных командах, а также важных исторических спортивных событиях Москвы. Этот состав будет курсировать на красной ветке ближайшие полгода.

Фото: mos.ru

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ… В ПОДЗЕМКЕ

Ещё один тематический поезд на Сокольнической линии запустили в честь 125-летия Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова. Его интерьеры оформили в классических цветах театра. Кроме того, на бортах нарисовали шехтелевский орнамент на занавесе и знаменитую чайку.

В вагонах можно почитать важные факты из истории театра - со дня его основания и до нашего времени. Рядом напечатаны рассказы об известных актерах, игравших на его сцене. Пассажиры увидят исторические фото со спектаклей «Три сестры», «Чайка», «Борис Годунов» и других, снимки интерьеров театра, фрагменты старинных афиш. Названия станций и аудиосообщения для пассажиров в составе озвучили актеры театра. Они же зачитывают в пути отрывки из некоторых спектаклей. Поезд с надписью «МХТ» под лобовым стеклом и на бортах будет ездить до конца декабря 2023 года.

Фото: mos.ru

К ЧЕРНОМУ МОРЮ

На Арбатско-Покровской линии появился поезд, посвящённый истории Крыма от Екатерины Второй до наших дней. Состав с названием «Крым. Новороссия. Россия» запущен совместно с Российским военно-историческим обществом. Событие приурочили к 240-летию с даты подписания манифеста о присоединении Крымского полуострова к Российской империи. В салоне вагонов напечатаны фотографии с красивыми видами. Рядом - информация о первых русских городах в Крыму, летнем детском лагере «Артек», Черноморском флоте, а также военачальниках, поэтах и живописцах, чья жизнь была связана с полуостровом. По синей ветке поезд будет возить пассажиров ближайшие шесть месяцев.

Фото: mos.ru

ВЫСТАВКА В ТОННЕЛЕ

Настоящую картинную галерею на колесах можно встретить на Арбатско-Покровской линии. Передвижной музей под названием «Акварель» постоянно меняет свою экспозицию - их уже было около двадцати. Например, шедевры из собраний Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств имени Пушкина, Вятского художественного музея имени Васнецовых, Московского музея современного искусства, Академии акварели и изящных искусств народного художника России Сергея Андрияки. Свою выставку с яркими акварелями «Растения Красной книги Москвы» ранее представили также биологический музей имени Тимирязева и Русское общество любителей ботанической иллюстрации.

Внутри вагонов все выглядит так же, как в выставочных залах. Здесь полотна висят в рамах, над ними включены точечные светильники, есть и таблички с информацией о картине. Для этого даже пришлось уменьшить количество окон и сидений в составе. Прокатиться в необычном музее по тоннелю метро можно в любое время.

Фото: mos.ru

ТОЛЬКО РЕТРО

Не поезд, а ностальгия! Пассажиры Сокольнической линии могут, словно на машине времени, унестись в 30-е годы прошлого века. Достаточно сесть в ретро-поезд «Сокольники». Его оформили в стиле первого состава столичного метро, который состоял из вагонов типа А. Снаружи и внутри он точь-в-точь, как в те далекие времена. Кузов так же выкрашен в светло-коричневый цвет. В салоне - мягкие пружинные диваны, бра под старину и стены, обитые линкурстом, то есть специальным покрытием вроде обоев с тиснением. По красной ветке исторический поезд ездит в любое время по такому же графику, как и современные составы. А ещё его пассажиром можно стать на Кольцевой линии во время парада старинных поездов подземки. Их проводят, например, в день рождения метро ежегодно 15 мая или в День московского транспорта 8 июля.

Фото: mos.ru

НА ЗАМЕТКУ

Некоторые именные поезда московского метро радуют москвичей и туристов своей красотой уже десять и более лет:

- самый нарядный - новогодний состав из вагонов Еж-3. Внутри и снаружи он украшен разноцветными светящимися гирляндами, искусственными еловыми ветками и морозными узорами. В нем можно проехать по Кольцевой линии только во время зимних праздников. Обычно он стартует в последнюю неделю декабря;

- самый железнодорожный - поезд-музей «Красная стрела» на Сокольнической линии. Он посвящен одноименному фирменному составу, курсирующему с 1931 года между Москвой и Санкт-Петербургом. Его легко опознать по знаменитому стилю - насыщенный алый цвет, желтая полоса и надпись на бортах «Красная стрела». Внутри вагонов можно увидеть плакаты-постеры с интересными фактами из истории первого отечественного экспресса, архивными документами и фотографиями;

- самый старый - «Народный ополченец» в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Он ездит по Замоскворецкой линии аж с 1988 года! Снаружи на бортах надписи «Народный ополченец» и «1941–1945», а внутри - рассказы и фото о войне.

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