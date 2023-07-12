Что сказали на допросе двое мужчин, снявшие скальп со студента в Электростали

Один из задержанных (слева) о внешности пострадавшего молодого человека: "В местах, где мы выросли, тебя бы давно на место поставили".

Стали известны показания двух обвиняемых в жуткой расправе над студентом в подмосковной Электростали. Как ранее сообщал сайт KP.RU, вечером 9 июля двое мужчин напали на 19-летнего парня и срезали с его головы кусок кожи - им не понравился цвет его волос. (Юрий Марков - неформал, носил ирокез зеленого цвета).

«Да он пьяный был! - заявил один из задержанных. - Подошел к нам, попросил сигарету. Мы у него спросили: «Мы что, похожи на курящих? Мы здоровый образ жизни ведем!»

При этом, что интересно, мужчины признают: сами тоже находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба работают на складе крупного интернет-магазина. В выходной решили «расслабиться».

«Да, мы сделали парню замечание насчет его внешности, - сообщил второй фигурант. - Ты же весь в непонятных татухах, да еще с такой прической. В местах, где мы выросли, тебя бы давно на место поставили. Выглядишь, как непонятно кто...» (Один мужчина уроженец Таджикистана, другой - Республики Коми, при этом оба являются гражданами России, - Авт.).

«Мы хотели только волосы эти зеленые отрезать, - уверяют граждане. - Но получилось, что немного зацепили и кожу».

При этом по словам очевидцев, которые видели открытую рану на голове Маркова, вместе с волосами был отрезан кусок кожи «величиной с ладонь».

Напомним, уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (максимальное наказание по ней - до 7 лет лишения свободы) и «Умышленное причинение средней тяжести здоровью, совершенное группой лиц» (до 5 лет).

Материалы дела передали для расследования из МВД в Следственный комитет. СК уже обратился в суд с ходатайством об аресте обоих задержанных.

«Установлено, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. - По уголовному делу уже проведен ряд следственных действий, в ближайшее время будут назначены психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы».

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