«Не хочу терять свою малышку»: Мужчина, который убил в Подмосковье 4-летнюю дочь и покончил с собой, оставил записку

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты Фото: Александр РОГОЗА

Стали известны мотивы жителя подмосковного Пушкино, который 14 июля застрелил свою маленькую дочь и покончил с собой. Напомним, тело 4-летней Вари (имя изменено) и ее 38-летнего отца, айтишника Романа Глушакова, обнаружили в квартире в одной из элитных многоэтажек Пушкино.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, по результатам осмотра будут назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

- Тела обнаружила супруга Глушакова Екатерина, когда вернулась с работы домой, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По нашим данным, Глушаков оставил развернутую предсмертную записку.

- На нескольких листах мужчина перечисляет свои претензии к супруге, - продолжает наш собеседник. - Пара, по словам близких, последние несколько лет была в состоянии перманентного развода. Недавно Екатерина якобы сказала, что приняла окончательное решение разводиться. В записке Глушаков упоминает, что не может позволить, чтобы дочка жила не с ним. Написал: «Я не хочу терять свою малышку».

По данным сайта KP.RU, девочку Роман застрелил из официально зарегистрированного охотничьего ружья.

20-этажный дом на Надсоновской улице в центре Пушкина по меркам города считается элитным. Квартиры здесь прилично дороже, чем в соседних домах. По словам соседей, Глушаковы заехали в дом, купив квартиру, около пяти лет назад - Екатерина на тот момент была беременна. По всему было видно, что семья состоятельная. Глушаков - айтишник, работает из дома, ездит на дорогом немецком внедорожнике.

- Первое время мы видели их исключительно вместе, - рассказывают жильцы дома. - Гуляли с дочкой - та была еще в коляске. Но потом Роман выходил с дочкой всегда только один. Со стороны казалось, что просто одержимый ребенком отец. Стоило кому-то из ребят на детской площадке оказаться около девочки со слишком шумными играми, он тут же появлялся рядом и начинал ругаться. Хотя в обычное время - спокойный человек. Даже старшим по подъезду одно время был.

20-этажный дом на Надсоновской улице в центре Пушкина по меркам города считается элитным Фото: Александр РОГОЗА

Другие жильцы многоэтажки вспоминают Глушакова как максимально педантичного человека. Простыми словами - зануду.

- Была свидетельницей, как он свою дочь несколько раз отчитывал, - говорит Светлана, живущая под Глушаковыми. - Речь шла о каком-то пустячном проступке. Это же маленькая девочка! А он - «бу-бу-бу» минут на десять...

В квартире сейчас работают следователи и криминалисты. С Екатериной, которая обнаружила тело убитой мужем дочери, работают психологи.