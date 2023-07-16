Толстовка и пакет с хлебом: что известно о брошенном младенце, которого прохожие нашли на улице в Москве

Под окнами дома обнаружили лежащего годовалого младенца. Фото: Прокуратура Москвы

Светлая толстовка, переполненный памперс и пакет с продуктами. Вот и все, что обнаружили случайные прохожие рядом с «ничейным» младенцем.

Толстовка была расстелена на траве прямо под окнами жилого дома на ул. Сельскохозяйственной. Сверху лежал мальчик – то ли чумазый, то ли в синяках. При этом он был раздет. Точнее, в одном памперсе. На улице, в то время было около 20 градусов тепла.

Фото: Прокуратура Москвы

То ли от того, что замерз, то ли от испуга, то ли от переполненного памперса, то ли от всего вместе – ребенок заплакал. Тем и привлек к себе внимание. Проходившая мимо женщина нашла малыша и позвонила в полицию.

На первый взгляд казалось, что кто-то, кто присматривал за малышом, отлучился буквально на минутку. Как иначе объяснить тот факт, что под готовой у мальчишки под голову был заботливо подложен пакет?

Фото: Прокуратура Москвы

Однако за то время, пока на место ехали представители правоохранительных органов, никто за малышом так и не явился. Заглянули в пакет. Думаете, внутри лежали детские принадлежности? Отнюдь. Там были продукты. Упаковка черного хлеба, в частности.

- Говорят, отец ребенка оставил. Забрал его на пару часов погулять, а сам бросил, - в соцсетях тут же начали «накидывать» вероятные версии произошедшего.

- А может, горе-мамаша сама его бросила и ушла развлекаться? - выдвигали пользователи иную версию.

- Еще вполне возможно, что кто-то просто хотел избавиться от ребенка. Вот и оставил на видном месте, Спасибо, что живой, - предполагали третьи.

- А продукты?

- А продукты – видимо, благодарность тем, кто этого ребенка найдет и пригреет.

Ни одна из этих версий не подтвердилась. Как сообщила столичная прокуратура, мать мальчика удалось найти. Ей 24 года, и она живет в том же доме, у подножия которого нашли младенца:

- Со слов женщины, она находилась в квартире с ребенком и уснула, оставив его без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Фото: Прокуратура Москвы

Пока что версия матери породила только больше вопросов, чем было до этого: как ребенок смог добраться до окна и, тем более, взобраться на него? Как, упав с четвертого этажа, он не только выжил, но и не получил видимых травм? Кто и когда в таком случае подложил под него толстовку и пакет с продуктами?

Ни полиция, ни столичный Следственный комитет пока не сообщили о начале проверки, официальных комментариев ни от одного из ведомств на момент публикации получить не удалось вообще. Однако в любом случае ЧП с ребенком не может остаться без внимания силовиков, а значит им предстоит оценить достоверность версии, изложенной матерью мальчика. Ребенок тем временем госпитализирован.

«Комсомолка» следит за развитием событий.