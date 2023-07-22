"Бежали, и ноги сразу волдырями покрывались": Сотрудники ТЦ "Времена года" рассказали, как спасались от хлынувшего на них кипятка

Минус первый этаж торгового центра «Времена года» стал местом ЧП Фото: Александр РОГОЗА

С торца торгового центра «Времена года» на Кутузовском много машин скорой помощи и людей в желтых жилетах - волонтеров от Оперативного штаба. В центре стоит группа людей в бело-черной форме. Сотрудники магазина «Глобус Гурмэ», который занимает минус первый этаж. Повара. Помощники. Сотрудники кухни. Те, кто отвечал за готовые блюда.

Несколько женщин в голос плачут, прикрывая лица руками. На данный момент известно о четырех погибших. Но обследовали пока не всю площадь...

Днем в субботу именно минус первый этаж стал местом ЧП.

- Я в холодном цеху работаю, - рассказывает мигрант из Средней Азии в фирменной одежде сотрудника «Глобус Гурмэ». - Иду по цеху и вдруг вижу, что мне навстречу поток воды. С паром. Повезло, что я быстро среагировал - кинулся бежать к лестнице. Другие некоторые тоже бежали. Кипяток меня уже в конце «догнал». Одну ногу.

Приподнимает штанину и снимает шлепок, демонстрируя красную кожу.

- Я легко отделался. Мужики-то все убежали. А вот женщины... Кто не успел убежать, там и остался.

Четверо погибших - именно женщины, приезжие из стран СНГ.

- У нас там много помещений. Кто-то уже понимал, что не успевает убежать, поэтому успел запрыгнуть на стол или стул. Я и коллега-женщина оказались на столе, - рассказывает другой очевидец. - Воды было примерно сантиметров двадцать рад уровнем пола. Несколько метров по кипятку - там у людей ноги сразу волдырями покрывались. Сидишь на столе и молишься богу, чтоб тебя спасли. Баня - не то слово. Дышать невозможно. И так часа полтора.

По словам работников магазина, в самом начале, когда еще не были понятны масштабы утечки кипятка, некоторых уборщиц руководители пытались насильно загнать вниз - вычерпывать воду ведрами.

По данным KP.RU, на момент ЧП в помещениях «Глобус-Гурмэ» находилась смена из почти 70 человек. Итог: четверо погибших, девять госпитализированных с ожогами разной степени.

Сотрудников предлагают за счет города разместить на эту ночь в социальную гостиницу. Многие отказываются - внутри остались все личные вещи, включая деньги и документы.

- Говорят, к ночи могут пустить, - рассказывает одна из женщин.

- Но воду же еще не откачали, - удивляется другая.

- Зато она остыла...

Работники «Глобуса-Гурмэ» уверяют, что до этого случая никаких проблем с коммуникациями не было.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» (лишение свободы до 6 лет). Из офиса фирмы изъяли документацию.

- На данный момент известно, что вышедшие из строя сети принадлежала именно торговому центру, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Теперь надо выяснить, кто их обслуживал, в каком состоянии они были. Бывает, что арендаторы для экономии отказываются заключать в ТЦ договор об обслуживании «инженерки», закрепляя за объектом своих собственных инженеров.

ОФИЦИАЛЬНО

Людмила Нефедова, пресс-секретарь Прокуратуры Москвы:

«Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с происшествием в ТЦ на западе Москвы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц, по результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования».

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