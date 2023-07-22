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Происшествия22 июля 2023 17:18

"Бежали, и ноги сразу волдырями покрывались": Сотрудники ТЦ "Времена года" рассказали, как спасались от хлынувшего на них кипятка

Четыре женщины погибли, еще более 20 человек пострадали
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Минус первый этаж торгового центра «Времена года» стал местом ЧП

Минус первый этаж торгового центра «Времена года» стал местом ЧП

Фото: Александр РОГОЗА

С торца торгового центра «Времена года» на Кутузовском много машин скорой помощи и людей в желтых жилетах - волонтеров от Оперативного штаба. В центре стоит группа людей в бело-черной форме. Сотрудники магазина «Глобус Гурмэ», который занимает минус первый этаж. Повара. Помощники. Сотрудники кухни. Те, кто отвечал за готовые блюда.

Несколько женщин в голос плачут, прикрывая лица руками. На данный момент известно о четырех погибших. Но обследовали пока не всю площадь...

Днем в субботу именно минус первый этаж стал местом ЧП.

- Я в холодном цеху работаю, - рассказывает мигрант из Средней Азии в фирменной одежде сотрудника «Глобус Гурмэ». - Иду по цеху и вдруг вижу, что мне навстречу поток воды. С паром. Повезло, что я быстро среагировал - кинулся бежать к лестнице. Другие некоторые тоже бежали. Кипяток меня уже в конце «догнал». Одну ногу.

Приподнимает штанину и снимает шлепок, демонстрируя красную кожу.

- Я легко отделался. Мужики-то все убежали. А вот женщины... Кто не успел убежать, там и остался.

Четверо погибших - именно женщины, приезжие из стран СНГ.

- У нас там много помещений. Кто-то уже понимал, что не успевает убежать, поэтому успел запрыгнуть на стол или стул. Я и коллега-женщина оказались на столе, - рассказывает другой очевидец. - Воды было примерно сантиметров двадцать рад уровнем пола. Несколько метров по кипятку - там у людей ноги сразу волдырями покрывались. Сидишь на столе и молишься богу, чтоб тебя спасли. Баня - не то слово. Дышать невозможно. И так часа полтора.

По словам работников магазина, в самом начале, когда еще не были понятны масштабы утечки кипятка, некоторых уборщиц руководители пытались насильно загнать вниз - вычерпывать воду ведрами.

По данным KP.RU, на момент ЧП в помещениях «Глобус-Гурмэ» находилась смена из почти 70 человек. Итог: четверо погибших, девять госпитализированных с ожогами разной степени.

Сотрудников предлагают за счет города разместить на эту ночь в социальную гостиницу. Многие отказываются - внутри остались все личные вещи, включая деньги и документы.

- Говорят, к ночи могут пустить, - рассказывает одна из женщин.

- Но воду же еще не откачали, - удивляется другая.

- Зато она остыла...

Работники «Глобуса-Гурмэ» уверяют, что до этого случая никаких проблем с коммуникациями не было.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» (лишение свободы до 6 лет). Из офиса фирмы изъяли документацию.

- На данный момент известно, что вышедшие из строя сети принадлежала именно торговому центру, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Теперь надо выяснить, кто их обслуживал, в каком состоянии они были. Бывает, что арендаторы для экономии отказываются заключать в ТЦ договор об обслуживании «инженерки», закрепляя за объектом своих собственных инженеров.

ОФИЦИАЛЬНО

Людмила Нефедова, пресс-секретарь Прокуратуры Москвы:

«Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с происшествием в ТЦ на западе Москвы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц, по результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования».

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