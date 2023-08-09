«Стекла вдребезги, очнулись на полу, а у Мишки кровь из спины»: Что происходило на заводе в Сергиевом Посаде в момент взрыва

Быстро стало известно, что рвануло на территории местного оптико-механического завода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На видео, которое в это утром снимали десятки жителей Сергиева Посада из разных уголков города, — просто апокалипсис. Гигантский «грибок» из дыма устремился в стратосферу. Потом пошли фото выбитых взрывной волной рам и стекол.

Быстро стало известно, что рвануло на территории местного оптико-механического завода. Промзона большая. Собственно, сам завод уже давно скукожился до площади нескольких цехов. А все остальные здания, как полагается, сдаются в аренду под другие производства. Эпицентром взрыва стал склад пиротехники - компания «Пиро-Росс», по словам здешних работяг, базируется на территории уже много лет.

Эпицентром взрыва стал склад пиротехники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«РАМЫ В ХЛАМ»

На данный момент известно о более чем сорока раненых, которых доставили по больницам. Пять человек могут оставаться под завалами.

- Я стоял на кухне, готовил ребенку еду, - рассказывает Павел, житель выходящего окнами на промзону дома. - И вдруг как бахнет. Очень громко было - даже уши заложило. Я аж интуитивно пригнулся к полу. Побежал в комнату, проверять, все ли в порядке с ребенком. Тьфу-тьфу-тьфу. А потом смотрю - у нас рамы на балконе в хлам.

Выбитые окна школы №21 Фото: Александр РОГОЗА

Из жилых кварталов, который стоят у бывшего завода, больше всех пострадал район под названием Северный. Часть волны приняла на себя здешняя школа - с одной стороны стеклопакеты выбиты на всех трех этажах. Детей внутри, слава богу, не было. Каникулы. Учителя тоже отделались легким испугом.

Долетело даже до местных «свечек», 17-этажек, стоящих чуть ли не в километре от места взрыва. Можно разглядеть кое-где пустоту вместо окон.

Повреждённым многоэтажки Фото: Александр РОГОЗА

Тут же у магазина несколько женщин спорят, в каком случае взрывной волной выбивает стекла: если где-то в квартире закрыто окно, или наоборот открыто. Мнения разделились. В качестве аргументов звучит «А вот у Таньки...» и «Зато у Светки не так».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В БОЛЬНИЦУ ПРИШЛИ САМИ

У гаражей с другой стороны промзоны курят несколько мужиков в синих комбинезонах. Лица кое-где залеплены толстыми кусками лейкопластыря с бинтом.

- Наш цех - прямо напротив этих пиротехников. Метров триста, - рассказывает один из работяг. - Мы и понять ничего не успели. Очень громко бахнуло, здание подпрыгнуло, стекла брызнули, рамы вышибло к черту. Я на стуле в этом момент. Так меня унесло метра на три!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В разговор уступает второй:

- Мы встаем, отряхиваемся и видим, что все в крови. У меня с макушки тепленькая побежала. У Сашки - район виска крупным куском стекла вспороло. У Мишки под лопаткой длинная рана - сантиметров десять. Кровь хлещет. Мы похватали аптечки и как рванули оттуда. Мишку поддерживаем, бежим на выход. Потом друг друга залили перекисью, залепили, чем могли.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам мужиков, Мишку отправили в больницу на машине шефа (скорых на тот момент еще не было), а сами пошли туда же пешком.

- Тут недалеко, - говорят.

Ага, думаю. Километра полтора. Мощные мужики. Врачи им раны почистили и они вернулись к заводу. В цеху остались документы, деньги, личные вещи.

- Обещают пустить через пару часов.

Фото: REUTERS

ПОЧЕМУ БЫЛ ОДИН ВЗРЫВ

Многих, к слову, удивило, почему - если это склад пиротехники - рвануло только один раз. Фейерверки ведь должны были бы бахать еще долго.

Момент взрыва Фото: REUTERS

- Так это же не склад готовой продукции, - объяснил руководитель одной из компаний-арендаторов. - Нам и раньше говорили, что у них там непосредственно производство находится. Резервуар с порохом там!

На месте побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он опроверг слухи об атаке беспилотников, которые начали циркулировать в соцсетях.

- ЧП произошло в ангаре размером 40х40 метров, это склад пиротехники, который арендовала частная компания, - уточнил губернатор.

На месте побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Фото - Дмитрий Белицкий

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. (Наказание по ней - лишение свободы на срок до 3 лет). Известно, что директор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев уже находится на допросе в СК.

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