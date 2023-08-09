«Отец позвонил через два часа после взрыва. Но мы не услышали»: семья ищет пропавшего без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Ангелина ищет работавшего на заводе отца, который после взрыва не отвечает на звонки Фото: Александр РОГОЗА

К проходной оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где 9 августа взорвался цех пиротехники, продолжают прибывать родственники людей, с которыми после ЧП нет связи. Одним из таких людей оказался 62-летний Александр Сарычев. Он был производственным сотрудником той самой компании «Пиро-Росс».

- Мы не смотрели новости, даже не знали о взрыве. Позже мама увидела, что в 12 часов с чем-то у нее был пропущенный звонок от отца, - рассказывает жительница Сергиева Посада Ангелина. - Это уже потом мы увидели, что взрыв был в 10:40. За два часа до звонка. Сейчас звоним - телефон на автоответчике.

По словам женщины, в больничном списке поступивших с завода людей оказался однофамилец и тезка ее отца - но с другими отчеством и датой рождения.

Проходная оптико-механического завода. Фото: Александр РОГОЗА

- Мне сказали, что ему оказали помощь и он ушел. Хочется надеяться, что при оформлении папы допустили ошибку и с ним все в порядке. Но на звонки он не отвечает!

- Ваш отец не рассказывал, что на этой работе, в этом цеху слишком опасно?

- Ну риск, понятно, был. Пиротехника. Но папа никогда не говорил, что там какой-то ужас-ужас. Но точно я не знаю.

Лариса, супруга пропавшего водителя фирмы «Перо-Росса» Фото: Александр РОГОЗА

По данным KP.RU, родные также ищут водителя фирмы «Перо-Росс» Михаила Ныркова и сотрудника литейного цеха Анатолия Куланова.

По последним данным под завалами могут оставаться до шести человек.