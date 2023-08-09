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9 августа 2023 15:05

«Отец позвонил через два часа после взрыва. Но мы не услышали»: семья ищет пропавшего без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Жительница Сергиева Посада ищет пропавшего после взрыва на складе отца
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Ангелина ищет работавшего на заводе отца, который после взрыва не отвечает на звонки

Ангелина ищет работавшего на заводе отца, который после взрыва не отвечает на звонки

Фото: Александр РОГОЗА

К проходной оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где 9 августа взорвался цех пиротехники, продолжают прибывать родственники людей, с которыми после ЧП нет связи. Одним из таких людей оказался 62-летний Александр Сарычев. Он был производственным сотрудником той самой компании «Пиро-Росс».

- Мы не смотрели новости, даже не знали о взрыве. Позже мама увидела, что в 12 часов с чем-то у нее был пропущенный звонок от отца, - рассказывает жительница Сергиева Посада Ангелина. - Это уже потом мы увидели, что взрыв был в 10:40. За два часа до звонка. Сейчас звоним - телефон на автоответчике.

По словам женщины, в больничном списке поступивших с завода людей оказался однофамилец и тезка ее отца - но с другими отчеством и датой рождения.

Проходная оптико-механического завода.

Проходная оптико-механического завода.

Фото: Александр РОГОЗА

- Мне сказали, что ему оказали помощь и он ушел. Хочется надеяться, что при оформлении папы допустили ошибку и с ним все в порядке. Но на звонки он не отвечает!

- Ваш отец не рассказывал, что на этой работе, в этом цеху слишком опасно?

- Ну риск, понятно, был. Пиротехника. Но папа никогда не говорил, что там какой-то ужас-ужас. Но точно я не знаю.

Лариса, супруга пропавшего водителя фирмы «Перо-Росса»

Лариса, супруга пропавшего водителя фирмы «Перо-Росса»

Фото: Александр РОГОЗА

По данным KP.RU, родные также ищут водителя фирмы «Перо-Росс» Михаила Ныркова и сотрудника литейного цеха Анатолия Куланова.

По последним данным под завалами могут оставаться до шести человек.

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