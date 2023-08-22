«Сказал, что ему разрешили прикурить»: Со студента, который успел выскочить из горящей «Ламборгини», требуют 20 млн рублей

Пожарные приехали довольно быстро, но спасли только «нос» Фото: соцсети

Видео горящего в центре Москвы спорткара «Ламборгини Авентадор» в начале августа стало хитом соцсетей. Камера запечатлела, как шикарный синий автомобиль едет по переулку. И вдруг сзади появляется дым (там у спортивных машин находится двигатель). За несколько секунд огонь очень быстро разгорается. Водитель, которому уже кричат с обочины, останавливает машину, успевает из нее выскочить… Следующий кадр: дорогущая иномарка полностью хвачена огнем. Пожарные приехали довольно быстро, но спасли только «нос» «Ламборгини», все остальное сгорело просто дотла.

Потом еще появились подробности: машина-то взята напрокат! Есть в Москве фирма, которая сдает в аренду разные крутые тачки. Например, именно этот спорткар стоил 200 тысяч рублей в сутки. А в качестве залога тот самый молодой человек по имени Кирилл Семенов, который выскакивал из горящей машины, внес еще 300 тысяч.

Тогда еще многие поохали в соцсетях: ну все, попал парень! Ведь явно заставят его за сгоревший автомобиль платить…

Но самое интересное начинается только сейчас. Судя по всему, молодой человек (он, к слову, пока еще только студент) и фирма, владевшая покойным «Ламборгини», будут биться в суде.

ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ И ПАЧКА ДЕНЕГ

- Дело было так, - рассказывает KP.RU адвокат Ольга Лукманова, представляющая интересы студента Кирилл Семенова. - 4 августа Кирилл взял в аренду эту машину. Через какое-то время на панели загорелся значок «check engine» (это сигнал о неисправности в двигателе, - Авт.). Кирилл связался с менеджером, но тот успокоил: мол, просто сейчас слишком жарко, это нормально, можете кататься дальше. На следующий день Кирилл снова завел машину и значок опять загорелся. После очередного звонка менеджер все-таки приехал.

По словам Лукмановой, молодой человек по имени Никита предположил, что в баке не хватает бензина. Дозаправил. Но машина не завелась.

- Менеджер решил, что аккумулятор нужно «прикурить» от зарядного устройства, - продолжает адвокат. - Он позвонил в дилерский центр, там сказали, что «прикуривать» нельзя. Никита совершил еще несколько звонков, после чего сказал, что все в порядке ему разрешили провести эту манипуляцию. Завелись. А через какое-то время машина загорелась.

Кирилл Семенов утверждает, что в автомобиле в этот момент были его личные деньги - 3,7 миллиона рублей. И почти половина этой суммы сгорела.

- Около 2 миллионов удалось спасти, они обгорели, но через банк Кирилл смог их восстановить по номерам купюр.

БУДЕТ ИСК В СУД

- Компания Moscow Dream Cars выдвинула какие-то претензии вашему клиенту?

- Они приезжали. Сообщили, что машина по документам стоила 35 миллионов рублей, а страховка была только на 15 миллионов. Предложили эту разницу, 20 млн рублей, выплатить Кириллу. Он, естественно, против. Наша позиция: компания должна вернуть 1,7 миллиона рублей, которые сгорели, 300 тысяч, которые были внесены в качестве залога, а также компенсировать моральный ущерб. По словам Кирилла, когда он пытался выбраться из горящей машины, двери сначала заело. Он мог погибнуть!

Говорят, Кирилл Семенов уже не первый год брал время от времени в той же компании в аренду различные дорогие авто. Откуда у 21-летнего парня такие деньги - на этот вопрос пока никто не отвечает. Общаться с журналистами лично Семенов тоже не хочет.

Тем интересней будет посмотреть за развязкой этой истории. Кто кого. Студент или фирма, владеющая одним из самых четких автопарков России. Адвокат Ольга Лукманова заявила KP.RU, что иск в суд от имени Кирилла Семенова будет направлен в суд на следующей неделе.

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