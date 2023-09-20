«Бетонная плита рухнула прямо на голову»: Двое спасателей знали, что могут погибнуть, но все равно пришли на помощь людям под завалами дома в Балашихе

Погибли два сотрудника МЧС ФОТО: соцсети

Утром 20 сентября подмосковная Балашиха проснулась от громкого взрыва – рванул газ в 10 доме на Октябрьской улице. Рухнули квартиры сразу на трех этажах, стены разнесло в щепки, многие чудом спаслись, но, по последней информации, двое жителей дома погибли. На месте тут же оказались спасатели.

- Никто не знает, насколько поврежден дом. Никто не может гарантировать, что еще что-то не обрушится, - рассказывал корреспонденту msk.kp.ru один из спасателей на месте ЧП. Слова оказались пророческими.

Когда бригада спасателей разбирала завалы в поисках пострадавших, сверху на них мелкой крошкой посыпался бетон. Мужчины успели лишь поднять голову вверх, как на них рухнула бетонная плита с верхнего этажа – произошло повторное обрушение. Двое спасателей погибли.

Одним из тех, кто не вернулся домой с очередного выезда, оказался 42-летний начальник спасательного расчета Магомед Нальгиев. Его в части некоторые называли «учителем» - опытный профессионал нередко брал под свое крыло тех, кто после выпуска из училищ только приходил на службу.

Магомеда Нальгиева в кругах МЧС хорошо знали и уважали ФОТО: соцсети

- Он был моим лучшим другом. Магомед работал в поисково-спасательной службе еще с 2003 года. Это было еще у него на родине – в Ингушетии. В 2013 году мы в один день пришли уже в эту часть. Никого не знали там, вот и сдружились. Только он опытный уже был, а я только выпустился с академии МЧС, пришел молодым лейтенантом. Два года назад я уехал работать в другой город, но недели три назад ездил к нему в гости, - вспоминает близкий друг Магомеда Нальгиева в разговоре с msk.kp.ru. – Он спасатель первого класса – это одна из высших ступеней спасательного дела.

За годы работы на счету Магомеда оказались даже не десятки, а сотни спасенных жизней. Своим опытом он активно делился с другими, преподавал, но засиживаться в кабинете никогда не хотел – рвался «в поля», продолжал участвовать в ликвидациях ЧП.

- У него в жизни одно увлечение было – служить в МЧС и спасать людей. Он жил этим. Магомед был тренером команды по ликвидации ДТП – есть такая дисциплина учебная. Они даже становились чемпионами России. Он еще и водолазом был, много выездов у нас было, много спасенных жизней. Спасать он умел лучше всех, был известным человеком в наших кругах. Надежнее человека я в своей жизни не встречал, - вздыхает друг Магомеда.

Вместе с Нальгиевым погиб его 36-летний товарищ Олег Калмыков. Дома его ждали жена и двое деток.

У Олега Калмыкова остались маленькие дети ФОТО: соцсети

- Мы с ним 6 лет отработали, потом я на пенсию ушел. Стольких людей он из леса вывел, потерявшихся. Мы на такие случаи часто выезжали, разыскивали. Работал он и когда в 2018 году самолет в Подмосковье упал (в катастрофе погиб 71 человек, - прим. Ред.) – искали черный ящик, останки погибших, разбирали обломки. На пожары, ДТП выезжали. Для нас это обычная работа. Когда лес в 2020 году горел, мы ехали тушить, а они в это время в лесопосадке без воды тушили возгорание лопатами, - вспоминает коллега Олега Калмыкова в разговоре с msk.kp.ru.

Коллеги погибших спасателей говорят, что подобные обрушения – явление не редкое. После взрыва конструкции очень хрупки, поэтому каждый, кто идет туда, всегда рискует собственной жизнью.

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