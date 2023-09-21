Три этажа буквально сложились как карточный домик Фото: Александр РОГОЗА

Утром в подмосковной Балашихе люди собирались на работу. Но около 8:30 утра в одном из жилых домов по улице Октябрьской раздался сильный хлопок. Взрыв газа в жилом доме в Балашихе произошел на четвертом этаже. Стены рушились, бетонные перекладины летели вниз, блокируя выход, двери. Пострадали около 10 квартир - с третьего по пятый этаж.

В многострадальной девятиэтажке на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался газ, начался сильный пожар Фото: Александр РОГОЗА

Как рассказали журналисту KP.RU местные жители, сильный хлопок было слышно везде.

- Я подпрыгнула. Это был сильный взрыв, как в фильмах. Дом содрогнулся. Я застыла, не понимая, что делать. А потом с улицы начали кричать.

Нашей собеседнице повезло ее квартира не сильно пострадала. А вот среди жителей злополучного подъезда есть и погибшие. Сразу стало известно о гибели трех жителей. Позже появилась информация: на спасателей, разгребавших завалы, упала бетонная плита перекрытия. Два человека Олег Калмыков и Магомед Нальгиев скончались на месте. Они рисковали жизнью не просто так: через завалы они пробирались к квартире, в которой были заблокированы женщина с ребенком. Через бетон и строительный мусор были слышны их голоса.

К сожалению, вызволить их не удалось. А около семи вечера между вторым и третьим этажом опять вспыхнул пожар - хотя в доме с утра были отключены и газ и электричество. Как раз там, где начался пожар, были под завалами 35-летняя Мария и ее 5-летняя дочь Соня. Их тела нашли уже поздно ночью. Все это время около дома дежурил родной брат Марии Алексей. Он рассказал, что племянница должна была быть в детском саду, но приболела и осталась дома. Они жили на третьем этаже, прямо под квартирой, где произошел взрыв.

МЧС сообщило о новом пожаре в разрушенном доме в Балашихе Фото: Александр РОГОЗА

Сейчас уже известно, что под завалами после обрушения дома в Балашихе погибли 7 человек. Это 32-летняя Мария Лопатина, ее дочка Соня, трое неизвестных жителей дома. А также двое спасателей: 42-летний Магомед Нальгиев и 36-летний Олег Калмыков.

Пострадали 14 человек. Большая часть из них - это пожилые люди, которые не могли самостоятельно покинуть квартиру. Многие госпитализированы с неврозами и гипертоническими кризами. У 80-летней женщины перелом позвоночника. Также в состоянии средней тяжести госпитализирован 27-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.

Мужчина показывает в телефоне фото своей сестры. Фото: Александр РОГОЗА

Пострадали еще три спасателя: у троих мужчин многочисленные травмы и переломы.

По словам Алексея, повторное обрушение произошло, когда спасатели пытались добраться до комнаты ребенка. Фото: Александр РОГОЗА

Причины взрыва газа и обрушения дома в Балашихе

Что произошло в доме, предстоит выяснить следователям. Сейчас в офисе управляющей компании уже работает следственная группа. Им предстоит проверить, насколько тщательно проверяли газовое оборудование в доме. Многие жильцы многоэтажки рассказывают, что газовщики обходили квартал и этим летом, и год назад.

- На подъезде висело объявление, что будут проверять оборудование, - говорит пенсионерка Раиса Егоровна. - Я в нужное время была дома, ждала. Мне, например, шланг поменяли. У меня был гофрированный, поставили какой-то более современный, понадежней. Но некоторые, знаю, не открывают газовщикам. Или специально, или просто в назначенное время дома никого нет.

Проверяли ли оборудование в квартире, где случился взрыв, кто там жил - пока неизвестно. Появилась информация, что в августе текущего года специалисты не смогли проверить на Октябрьской, 10 около десятка квартир. В самой УК заявляют, что проблема была у жительницы квартиры, где произошел взрыв. Но в любом случае, следователи проверят все. И если выяснится, что соседи жаловались на утечки, а реакции не было, за это должностным лицам придется ответить.

В начале этого года подобная трагедия также произошла в Новосибирске. Здесь как карточный домик сложился целый подъезд в пятиэтажке. Газ взорвался около 7:43 утра. Начался сильнейший пожар, восемь пострадавших попали в больницу, люди лишились квартир. Выяснилось, что незадолго до трагедии по дому ходили лжегазовщики, которые предлагали поменять газовое оборудование. При этом качество услуг не соответствовало требованиям безопасности.

Есть и еще одна версия. Якобы в одной из квартир делали ремонт - монтировали натяжные потолки, используя для этого газовые баллоны.

Спасатели продолжают разбирать завалы в многоэтажке на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался газ. Фото: Александр РОГОЗА

Сейчас жители пострадавших квартир расселены. Власти сообщили, что семьям погибших выплатят 1 миллион рублей. Семьям тяжело пострадавших - по 500 тысяч рублей. За ранения средней тяжести жертвы обрушения дома получат 300 тысяч рублей, за легкий вред здоровью - 100 тысяч.

Владельцам пострадавших квартир выплатят матпомощь. Это 30 тысяч на человека, если речь идет о семье, и 50 тысяч - если о единственном жителе.

Жителей первого и пятого подъездов, которые пострадали меньше всего, планируют пустить в квартиры уже в четверг. А вот тем, кто жил во втором и третьем подъезде, придется подождать. Тем, кто потерял кров, предложили арендовать жилье - расходы покрываются из фонда местной администрации.

В дальнейшем жилой дом планируют восстанавливать, на это понадобится не менее 9 месяцев. На этот срок жителям разрушенных квартир выплатят компенсацию за аренду жилья.

Спасатели работают на разборе завалов посменно. Фото: Александр РОГОЗА

Депутат Госдумы Александр Аксененко

- Во втором чтении в Госдуме во втором чтении будет приниматься законопроект об ужесточении требований к содержанию таких домов. За органами Государственной жилищной инспекции будет закреплен контроль за соблюдением требований по использованию газового оборудования и содержанием вентиляции. Если к, примеру, какая-то организация проверку не проходит, не выполняет требования, то она не получает лицензии. А лицензия, в свою очередь, будет обязательным условием для предоставления коммунальной услуги – получения газа,