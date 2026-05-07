Погода 7 мая в Москве обещает быть разнообразной: то дождь, то гроза, то град. Советуем взять с собой при выходе из дома зонтик.

Погода в Москве 7 мая 2026: температура воздуха

В четверг, 7 мая, в Москве прогнозируется облачная погода, местами осадки и даже град. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, гроза и град. На столбиках термометров можно будет увидеть +25...+27 градусов. Ночью же температура понизится до +12...+14 градусов. Осадки в темное время суток российскую столицу не покинут.

Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15-17 м/с. Атмосферное давление составляет 745 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Июльская жара, гроза и дождь прогнозируются в четверг, 7 мая. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве температура в этот день поднимется до +28 градусов, а в Московской области и вовсе до +30.

«В четверг, в теплом секторе атлантического циклона, ожидается переменная облачность, местами – преимущественно к северу, возможен небольшой скоротечный дождь, гроза. В сумерках +10…+13, в середине дня теплее, чем положено в июле: +25…+28. Для мая – это аномально тепло», - написал синоптик в социальных сетях.

Желтый уровень погодной опасности

В четверг в Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России.

«Период предупреждения с 9:00 до 18:00 7 мая – днем 7 мая ожидается усиление юго-западного ветра местами в порывах до 15 м/с. <…> Днем 7 мая в отдельных районах ожидается гроза с дождем; при грозе усиление ветра», - говорится в сообщении ведомства.