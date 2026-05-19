«Сбежала от мужа к любовнику и перестала выходить на связь»: Подробности убийства женщины на северо-западе Москвы

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Столичные следователи разбираются в обстоятельствах убийства женщины, тело которой обнаружили 18 мая на северо-западе Москвы. Как стало известно ранее, задержан подозреваемый – близкий знакомый убитой.

Заявление об исчезновении женщины подал ее муж.

- Следователями столичного СК совместно сотрудниками оперативных служб был детально и поминутно восстановлен маршрут передвижения женщины, а также осмотрены и изучены камеры видеонаблюдения по местам ее следования, - рассказала руководитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. - Установлена квартира, где последний раз видели женщину, в ходе осмотра квартиры обнаружено тело с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Несчастная умерла от потери крови.

Как стало известно, погибшая уже несколько месяцев не жила с мужем.

- Еще в феврале она сбежала к любовнику и стала вместе с ним жить в съемной квартире, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. – Однако официально супруги развод не оформляли и время от времени продолжали общаться. Когда женщина перестала выходить на связь, муж и забил тревогу.

В квартире рядом с телом истекшей кровью обнаружили и любовника – в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Здесь же изъят нож, которым была убита жертва. Предполагают, что перед смертью женщина оказала сопротивление, в пылу борьбы мужчина тоже оказался ранен.

- Сейчас он находится в реанимации, за палатой следят сотрудники полиции, - уточнил наш источник. – Пока допросить задержанного, чтобы выяснить детали случившегося, не представляется возможным.

Стоит отметить, что все участники этого любовного треугольника – граждане Белоруссии.

