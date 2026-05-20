Спирали и трапеции: Как будут выглядеть новые небоскребы Москвы

Небоскребов в Москве становится все больше. Среди них не только жилые комплексы, но деловые центры с общественными пространствами.

В столичной мэрии рассказали, где еще в городе появятся высотные здания.

КРУЧУ, ВЕРЧУ

Недалеко от «Сити» построят две башни с фасадами, словно чуть закрученными по спирали. Здания украсят алюминиевыми кассетами и витражным остеклением с шелкографией. Их дополнят клинкерной плиткой, архитектурным бетоном и гранитом. Горизонтальные и угловые окна будут выступать за стены, нависая над улицей. По вечерам высоткам добавят блеска, подключив яркую подсветку. Основание небоскрёбов дополнительно выделят при помощи прожекторов.

Рядом построят три клубных дома высотой в 6 и 12 этажей, а также бизнес-центр. На двух подземных уровнях разместят паркинг. Около зданий разобьют парк с небольшими искусственными холмами, игровыми зонами для детей, прогулочными маршрутами. Среди цветников обустроят места для тихого отдыха с садовыми креслами.

Высота: 41 и 60 этажей.

Где: ст. м. «Хорошевская», 2-й Хорошевский пр-д, вл. 7.

ТЕРРАСА С ВИДОМ НА СТОЛИЦУ

На юго-западе города возведут высотки, похожие на трапеции. Между этажами на фасаде появятся «пояса» из анодированных алюминиевых панелей. Стены зданий сделают матовыми при помощи терракотовых плит и клинкерного кирпича. На верхних этажах создадут открытые террасы с декоративными кустарниками и небольшими деревьями. Башни украсят вечерней подсветкой.

Первый этаж отдадут под торговую галерею с магазинами, кафе и другими общественными зонами. Для жителей также построят подземный паркинг. Около домов проложат пешеходные аллеи, обустроят места для отдыха и общения, а также игровые городки для детей.

Высота: 35 этажей.

Где: ст. м. «Воронцовская», ул. Обручева, вл. 27.

РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА

На берегу Москвы-реки на юге столицы два жилых небоскреба со ступенчатыми фасадами. За счет панорамного остекления и металлических панелей здания будут менять свой вид при разном освещении и времени суток. Углы домов сделали скругленными.

Внутренний двор разместят на пять метров выше уровня набережной. Оттуда откроются красивые виды на воду. Во время прогулки можно будет спуститься к реке по парадной лестнице. На набережной обустроят открытую торговую зону. А первые этажи высоток займут магазины, кафе, фитнес-студия, сервисные службы и общественные пространства.

Высота: 30 и 50 этажей.

Где: МЦК Верхние котлы, Новоданиловская наб., земельный участок 12.

ПОЯС НА ФАСАДЕ

Две башни бизнес-центра на севере Москвы соединят единым основанием высотой в пять этажей. Там разместят общественные пространства. Фасады зданий как будто перетянут поясами по вертикали и горизонтали. Со стороны небоскрёбы будут выглядеть вытянутыми и скругленными за счет металлических панелей и кассет светлого цвета.

На крыше пятиэтажки-основания башен высадят парк с зонами для встреч, работы и отдыха. Там появятся променад, коворкинг, площадки для занятий йогой, настольным теннисом и другими видами спорта, а также места для ланчей. На нижнем уровне - супермаркет, два ресторана, три кафе, фудкорт, а также медицинский центр. А подземную часть комплекса займёт паркинг.

Высота: 43 и 33 этажа.

Где: ст. м. «Динамо», Ленинградский пр-т, вл. 37Б.

ПОД ОБЛАКАМИ

На юго-востоке столицы в бывшей промзоне «Южный порт» построят деловой комплекс с панорамными террасами. Эти видовые площадки разместят на уровнях с 32 по 43 этажи. Если посмотреть на башню сверху, то ее секции будут словно срезаны под углом, превращаясь при этом в ромбы.

Здание облицуют стеклянными и металлическими панелями, добавив декоративные решетки в технических зонах. Нижний уровень трехэтажного основания отдадут под вестибюли, магазины и рестораны. В комплексе откроют также паркинг.

Вокруг здания обустроят зоны отдыха, велодорожки, широкие тротуары для прогулок. Рядом создадут парковки с зарядками для электромобилей.

Высота: 45 этажей.

Где: ст. м. «Печатники», ул. Шоссейная, земельный участок 4а.

