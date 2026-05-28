Балерины среди роз и сирень около фонтанов: Где полюбоваться самыми красивыми цветниками Москвы 2026

Москва все больше расцветает с каждым днём. В парках, на набережных и бульварах появились целые оазисы для красивых фото. На клумбы по всему городу уже начали добавлять однолетние растения. Всего высадят более 100 сортов, в числе которых петуния, бегония, колеус, тагетес, цинерария. Главным украшением столичных улиц станет петуния более чем 25 сортов.

Рассказываем, где полюбоваться яркими цветниками.

1. Центральная аллея ВДНХ.

Рядом с фонтаном «Дружба народов» — сирень и ботанические тюльпаны. Зелёный театр утопает в цветущей магнолии. А по соседству радуют своей красотой рододендроны. В начале лета расцветет свыше 36 тысяч кустов роз.

По традиции цветочное оформление выставки занимает более 65 тысяч квадратных метров.

2. Парк Горького.

Около Голицынского пруда благоухают разноцветные виолы и поляны нарциссов. А вдоль центральных аллей разместились огромные клумбы с тюльпанами. Их украсили большими сосудами, напоминающими греческие амфоры.

3. Театральная площадь.

Перед Большим театром поставили шесть изящных белых скульптур балерин. Фигуры в пачках и летящих юбках-шопенках стоят на пуантах среди зарослей спиреи и ароматных роз.

4. Парк Победы на Поклонной горе.

Два самых известных цветника столицы можно увидеть в одном месте. Гигантский цветочный «ковер» в виде российского триколора занимает более 3 тысяч квадратных метров. Его собирают из 360 тысяч цветов белого, красного и синего оттенков.

Еще высадили цветочные часы с циферблатом и механизмом в почве. Для этого потребовалось порядка 7,5 тысячи разноцветных растений.

Длина часовой стрелки — 3,5 метра, минутной — 4,5 метра. Диаметр циферблата — 11 метров. Для сравнения: часы-куранты на Спасской башне — чуть более 6 метров.

«Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. — Саженцы виолы украсили парк Победы на Поклонной горе, Пушкинский сквер, Аллею Героев космоса на ВДНХ».

Он добавил, что дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы цветы комфортно себя чувствовали при любой погоде.

5. На откосах вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, площади Гагарина и пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной.

На каждом участке создали пять тематических арт-цветников, оформленных в честь Года единства народов России. Всего они занимают более 300 квадратных метров. Их оформили в оттенках государственного флага России.

Например, на пересечении улицы Земляной Вал и Николоямской набережной — триколор, на фоне которого изображены цифры года 2026.

На Варшавском шоссе — цветник «Мы вместе», посвященный дружбе народов России.

На Рублевском шоссе при выезде на МКАД в сторону центра — голубь и сердце, а в сторону области — цветник «Единство народов» в виде переплетённых колец в форме сердец.

На площади Гагарина — цветник «В единстве — сила».

6. Царская набережная в Коломенском.

Вдоль реки растянулись цветники с тюльпанами разных оттенков. По вечерам их украшают фонарики в виде светящихся одуванчиков на тонком стебельке. А еще над прогулочными дорожками около воды разместили арки, увитые розами и зеленью.

ЧТО ЕЩЕ

Яркие цветники можно увидеть также в Пушкинском и Новопушкинском скверах, на Аллее Героев космоса на ВДНХ. Один из самых живописных столичных цветников находится на Кутузовском проспекте, около Триумфальной арки. Узоры из растений сделаны в виде красных знамен, символизирующих победу русской армии.

