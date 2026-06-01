Юлия Пересильд с малышом на руках, Ярмольник с внуками и Сергей Мазаев в фартуке продавца: знаменитости раздали мороженое в ГУМе

В День защиты детей точкой притяжения сотен москвичей и гостей столицы стал ГУМ: здесь выстроились гигантские очереди за легендарным «гумовским» мороженым. И не только за ним. Возле фонтана пломбир раздавали звезды – актеры, музыканта, блогеры.

Актеры Леонид Ярмольник, Юлия Пересильд, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова из «Ворониных», музыканты Сергей Мазаев, Павел Артемьев, гимнастки Дина и Арина Аверины, фехтовальщик Камиль Ибрагимов и многие другие поработали продавцами мороженого.

Фестиваль мороженого в ГУМе

Фонтан со всех сторон буквально облепили сотни посетителей, другие наблюдали за происходящим со второго этажа, чтобы лично увидеть звезд.

Всего подготовили около 40 тысяч порций. В честь праздника стаканчик пломбира стоит всего 100 рублей, но постоять за ним пришлось довольно долго.

- Я пришла за час до начала праздника, а тут уже были люди. Но я довольно быстро попала. Мне раздавали мороженое спортсменки Дина и Арина, приятно получить из их рук, - делится впечатлениями Алёна. В Москву она приехала из Тулы только сегодня, и сразу же отправилась в ГУМ.

Гимнастки Дина и Арина Аверины советское время не застали, но особенный вкус «гумовского» мороженого узнают сразу:

- Нас сюда приводила тренер по художественной гимнастике, мы ели это мороженое, никто нам не запрещал.

Дина и Арина Аверины советское время не застали, но вкус «гумовского» мороженого узнают.

Звезды быстро сменяли друг друга. Гардеробная была расположена рядом – там знаменитости примеряли форму – фартук и элегантную шляпу. А по дороге к палатке с десертов охотно фотографировались с посетителями. Кто-то пытался сдвинуть ленточку, чтобы быть ближе к звездам и тут же натыкался на охрану.

- Вы просто не понимаете, хочется же лично увидеть, сфотографировать, автограф получить. По телевизору – это совсем не то.

Леонид Ярмольник пришел со своими внуками Пашей и Петей:

- Самый светлый, замечательный праздник! Ведь все что мы делаем в жизни - чтобы дети были счастливы.

Леонид Ярмольник с внуками Пашей и Петей

Сам именитый актер признался, что любит шоколадный пломбир и в сладостях себе не отказывает.

Актриса Екатерина Волкова впервые участвовала в акции:

- Работа прекрасная, просто в кайф - общайся, улыбайся, раздавай мороженое. Когда мы сюда шли, видели гигантские очереди за мороженым, то есть люди ждут, чтобы купить его и не только из рук звезд, а потому что оно особенное.

Все вырученные средства пойдут в фонд «Галчонок», который помогает детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы.

Актрису и учредителя фонда Юлию Пересильд встречали аплодисментами. На «работу» она пришла в джинсах, без макияжа, но с улыбкой.

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и актриса Юлия Пересильд

Стоя за прилавком, Юлия даже понянчила чужого малыша:

- Надо же было его успокоить. Мама захотела мороженого, имеет же право мама в такой день поесть мороженого. Вот я взяла малыша на руки.

Рецепт мороженого с 1954 года почти не изменился. За ним специально приезжают и москвичи, и гости столицы: за тем самым пломбиром, крем-брюле, фисташковым, дынным, клубничным, черничным или эскимо в хрустящей фольге.

