По Москве можно прокатиться или даже проплывать на некоторых маршрутах общественного транспорта с бесплатной аудиоэкскурсией. Фото: mos.ru

По Москве можно прокатиться на некоторых маршрутах общественного транспорта с бесплатной аудиоэкскурсией. Пассажирам расскажут много интересного об истории столицы и тех местах, мимо которых придется проезжать или даже проплывать.

Выбирайте, где послушать аудиогида во время поездок по городу.

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ КАЛИТНИКИ

Для пассажиров шести маршрутов трамвая в разных районах города доступны аудиогиды. Причем к экскурсии при желании можно подключиться еще на подходах к остановке наземки. Например, если стартуете от станции метро. В трамвае по возможности устраивайтесь у окошка и - слушайте и смотрите:

- «А» («Аннушка») - от метро «Чистые пруды» до МЦД Калитники. Эту длинную линию поделили на две прогулки. Первая - от «Чистых прудов» до «Павелецкой». Вторая - от «Павелецкой» до МЦД Калитники. В пути расскажут, что раньше было на месте Бульварного кольца, куда делись созданные для станции «Павелецкая» мозаики, чем занимались калитники. Проезжая по Новоспасском мосту, можно будет полюбоваться шикарными видами центра столицы;

- № 4 - от Курского вокзала до метро метро «Бульвар Рокоссовского». Сюда входят два аудиогида. Первый - от «Курской» до «Красносельской». Второй - от «Красносельской» до «Бульвара Рокоссовского». Во время поездки по Басманному району расскажут истории о бывшей Немецкой слободе в этих местах, Лефортовском дворце и доме Анны Монс. А дальше рассказ продолжится интересными фактами о старинных парках - Сокольники и Лосиный остров;

- № 6 - от метро «Сокол» до Братцево. Это путешествие по северо-западу столицы - через мосты и каналы к берегам реки Сходни. Гид поделится историями о старинных городских усадьбах, секретных лабораториях района Щукино и единственном в столице трамвайном тоннеле под каналом имени Москвы;

- № 7 - от Белорусского вокзала до метро «Бульвар Рокоссовского». В этот длинный маршрут уместились сразу три аудиоэкскурсии. Первая - от «Белорусской» до «Проспекта Мира». Вторая - от «Проспекта Мира» до «Сокольников». Еще одна - от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского». В дороге можно узнать, откуда началось создание первых линий столичного общественного транспорта, где в столице находился институт благодарных девиц, какие храмы украшают восток Москвы;

- № 11 - от Останкино до Восточного Измайлово. Поездка с севера на восток столицы или наоборот. В пути прозвучат интересные факты о Сокольниках, Лосином Острове, царских вотчинах и районах, связанных с эпохой Петра Первого, советской Москве;

- № 39 - от метро «Чистые пруды» до «Университета». В пути можно узнать интересные факты о столичных монастырях и полюбоваться панорамными видами на Кремль.

Как подключиться: на сайте городского проекта «Путешествия по Москве на трамваях». Для прослушивания нужны только телефон и наушники. Во время поездки выбираете маршрут, включив аудиогид прямо с мобильника.

Трамвай-кафе «Анна», совершающий экскурсию по литературным местам Москвы, на маршруте. Фото: В. Ахломова. 1991 год. Главархив Москвы

ПО ВОЛНАМ - С ИСТОРИЕЙ

Экскурсия на регулярных речных электросудах - закачаешься! Речные просторы, комфортные зрительские места, красоты за окном и все это под увлекательные рассказы. Маршрутов три:

- № 1 Киевский - Парк «Фили». Пассажиры узнают, сколько лет Кунцевскому городищу, зачем потребовалось Карамышевское спрямление, что раньше было на месте Москва-Сити;

- № 2 ЗИЛ - Печатники. В пути расскажут, как Москва-река стала речной магистралью, какая польза от Нагатинского спрямления, болота и построить город будущего;

- № 3 Новоспасский - ЗИЛ. Гид поделится историями о старейших монастырях столицы, назовет места для тренировок звездных советских футболистов, а также расскажет, где находится пруд из повести «Бедная Лиза» и на каком заводе собирали первые отечественные лимузины.

Как подключиться: на сайте Московского транспорта в специальном разделе «Экскурсии без остановок». Или можно прослушать аудиогид, отсканировав куар-код, размещенный на экранах электросудов и причалов.

Речные просторы, комфортные зрительские места, красоты за окном и все это под увлекательные рассказы. Фото: mos.ru

ДИАМЕТР ПРИВЕЗЕТ В МОНТЕ-КАРЛО

На первом и втором Московских центральных диаметрах можно прокатиться с аудиоэкскурсией «Поезд отправляется». Для МЦД-1 рассказ состоит из 26 эпизодов, посвященных достопримечательностям на отрезке от Одинцова до Лобни. Например, пассажиры узнают о том, что в Долгопрудном раньше строили дирижабли, а в Лианозове находился дачный поселок в стиле модерн.

Для МЦД-2 составили экскурсию из 37 эпизодов, охватывающих путь от Подольска до Нахабина. Там расскажут историю кинематографичного поселка Курьяново, раскроют тайны площади трех вокзалов и познакомят поближе с районом Митино.

А по МЦД-3 запустили два аудиогида. Если ехать от Зеленограда до Останкино или в обратном направлении, то можно в пути узнать, кто строил станции Николаевской железной дороги, где купить винтажные сокровища, кто и зачем построил под Москвой почти копию Монте-Карло.

Если прокатиться по второму отрезку МЦД-3, то есть между Ипподромом и Электрозаводской или в обратном направлении, тогда гид расскажет, почему Люберцы стали отличным местом для любителей бёрдвотчинга или наблюдений за птицами, на каких дачах отдыхали великие композиторы и писатели, кому в Раменском улыбнется удача.

Кстати, аудиогид на Московском центральном кольце (МЦК) можно слушать чуть более 1 часа, то есть полный круг по этому маршруту. При желании в экскурсии можно выбрать только тот отрезок пути, по которому собираетесь проехать.

Как подключиться: МЦД-1 и МЦД-2 - на сервисе «Яндекс. Музыка» и других популярных подкаст-платформах; МЦД-3 - на сайте Московского транспорта в специальном разделе «Экскурсии без остановок». По МЦК экскурсия «Мультивселенная МЦК».

На первом и втором Московских центральных диаметрах можно прокатиться с аудиоэкскурсией «Поезд отправляется». Фото: mos.ru

ПОДЗЕМКА РАССКАЖЕТ О СЕБЕ

В столичном метро можно ехать или гулять с аудиогидами о разных станциях и линиях, как исторических, так и новых. Например, на экскурсии о первой очереди московского метро от «Сокольников» до «Парка культуры» расскажут о том, как первые станции стали знаменитыми подземными дворцами, что придумали архитекторы для создания иллюзии уличного света в подземном пространстве, какая катастрофа грозила станции «Комсомольская».

Еще одна аудиопрогулка посвящена второй очереди строительства подземки - от «Сокола» до «Площади Революции». Пассажиры узнают, как связаны дирижабельный завод и станция «Маяковская», чем знаменита «Площадь Революции», в архитектуре какой станции спрятаны греческие мотивы.

На Большой кольцевой линии метро аудиогид расскажет, что означают 12 рыб на стенах станции «Нагатинский Затон», как восстанавливали историческую композицию 1979 года на «Авиамоторной», почему «Савеловскую» украсили открытыми тюбингами и где еще на БКЛ можно увидеть такой дизайн.

Как подключиться: на сайте института Генплана Москвы в разделе «Пять самых-самых. Зум на город».

На Большой кольцевой линии метро аудиогид расскажет, что означают 12 рыб на стенах станции «Нагатинский Затон». Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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