Москва утопает в тополином пухе: почему это происходит

Сегодня в городе около 600 тысяч тополей — это данные столичного Департамента природопользования Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если вам кажется, что в столице этим летом много тополиного пуха — вам не кажется. Тему живо обсуждают в соцсетях. Она быстро превратилась в шутку месяца. Золотая молодежь приходит посидеть в «летник» при модном ресторан и плюется от пуха в бокалах. Тиражируется нейросетевой ролик, в котором по Москве ездят роботы с надписью «Это пухосос».

Если напасть стала шуткой, значит она близка многим. Дошло до того, что на городские пруды стали выгонять коммунальщиков с сочками, которыми они собирают с воды «вату».

— Ни один специалист вам не даст точный ответ, почему именно в этом году много пуха и действительно ли его много — вопрос нужно изучать. Но есть факторы, которые могут способствовать цветению. Если вкратце: деревьям очень хорошо. А раз так — у них высокая продуктивность. Была снежная зима, высокая влажность почвы, ясная погода, без засухи, — рассказал KP.RU экс-руководитель «Аптекарского огорода», а ныне советник ректората МГУ Алексей Ретеюм.

Сегодня в городе около 600 тысяч тополей — это данные столичного Департамента природопользования.

— Эти деревья высаживали 50-70 лет назад. Разом их не вырубишь. Поэтому трудно решить проблему быстро. Политика Департамента природопользования направлена на постепенную замену тополей другими видами древесно-кустарниковых растений. При этом хочу напомнить, что сам по себе тополиный пух не является аллергеном. Однако переносит на себе пыль и пыльцу других растений, — добавил Алексей Ретеюм.

Проклятия, что шлют тополям горожане, не разделяют в профессиональных питомниках, которые занимаются разведением деревьев для ландшафтного дизайна. Дерево неприхотливое, лучше ели, клена, дуба фильтрует углекислый газ. Давно выведены гибридные сорта: красивейших форм и без пуха. При этом в России спрос на них небольшой, хотя европейские селекционеры продолжают активно выводить новые и новые разновидности. Молодое деревце в подмосковных питомниках стоит 400 руб., высотой полтора-два метра — 4000-5000 руб.

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