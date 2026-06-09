Синоптики предсказали Москве три температурных рекорда подряд

30-градусная жара продлится в Москве до конца недели Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За загаром можно и не ехать в Сочи - курортная погода прочно установилась в самой столице: 30-градусная жара продлится до конца недели. Зной превышает климатическую норму на 5-6 градусов. Более того, могут быть обновлены сразу несколько исторических температурных рекордов, сообщает KP.RU.

- Мы ориентируемся на 1998 год, когда 10 и 11 июня температура достигла +30,0 и 31,3 градусов тепла соответственно, - рассказала в эфире Радио “Комсомольская правда” Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России. - Судя по прогнозу, в этом году столбик термометра в середине недели может подняться выше +31 градуса тепла. Так что 10 и 11 июня стоит ждать рекордных значений для этих дней.

Жарко будет и в выходной день - 12 июня, когда страна будет отмечать главный государственный праздник - День России. Метеорологи предсказывают, что жара достигнет +32 градусов. А рекорд жары принадлежит все тому же 1998 году, когда столица разогрелась до +30,8 градусов. Так что все выходные москвичи могут наслаждаться курортной погодой. Прохладнее станет только в понедельник, когда столбик термометра опустится на 4-5 градусов.

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