В Москве бразильский самба-фестиваль. Фото: Анастасия ГРЕВЦЕВА.

В воскресенье Измайловский парк на несколько часов превратился в место, где бразильский карнавал встретился с японским мифом. Ежегодный московский самба фестиваль в этом году представил тему «Легенда о спящем Драконе и цветах бессмертия -Хризантемах». После костюмированного барабанно-танцевального шествия действие переместилось на главную сцену, где легенду разыграли в ритмах самбы.

Фото: Анастасия ГРЕВЦЕВА.

Шествие возглавлял Дракон Рюэей, туловище из серебристой ткани создавало ощущение полета и легкости. Рядом с ним шла нежная принцесса Хризантема, в ее руках белый цветок – олицетворяющий спокойствие. Далее шли танцовщицы, их костюмы сочетали элементы бразильского карнавала и японского стиля. Яркие платья из разноцветных перьев, а в руках изящные веера. Смотрелось по-бразильски дерзко, и по-японски элегантно. Под ритмы барабанов все двигались как единое целое, подарив энергию каждому зрителю.

Фото: Анастасия ГРЕВЦЕВА.

- Это такой кусочек Бразилии в Москве. Возможность получить тепло, зарядить людей энергией и получить эту энергию обратно. Это самое ценное, - рассказала участница шествия.

Сборный бразильский оркестр добавлял движения всему шествию. Музыканты не просто играли, они жили в ритме, раскачивали толпу и давали движения всей колонне. Артисты съехались из восьми городов: Пермь, Киров, Архангельск, Тюмень, Рыбинск, Санкт-Петербург, Красногорск и Москва.

Фото: Анастасия ГРЕВЦЕВА.

Фото: Анастасия ГРЕВЦЕВА.

- Барабаны всегда приносят очень много эмоций и драйва. В нашем городе этого часто не хватает, люди закапываются в работе. А с барабанами можно танцевать до упаду, потому что не чувствуешь усталости, что-то просыпается внутри, - говорит зрительница

Фото: Анастасия ГРЕВЦЕВА.

Тема фестиваля каждый год меняется, координатор-постановщик Юлия Романова пояснила, почему это происходит.

- История в том, что на карнавале даже в Бразилии каждый год каждая школа самбы выбирает определённую тему. И эта тема раскрывается в шествии, в дефиле, и она является темой всего карнавала. И мы тоже следуем этой традиции. Почему соединилась в этот раз именно Япония, сложно сказать, но каждый год тема разная. В этом году она такая.

Фото: Анастасия ГРЕВЦЕВА.

Фото: Анастасия ГРЕВЦЕВА.

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