Не купил пиво — получай в рыло: в Подмосковье подростки кулаками принуждали покупать им спиртное

Очевидцами нападения в Красногорске стали несколько человек, но вмешиваться никто не рискнул Фото: СОЦСЕТИ.

С начала лета жители красногорского жилого массива «Изумрудные холмы» жаловались на ораву подростков. Парни приставали к прохожим, курили вейпы в общественном транспорте, могли выпрыгнуть на оживленную дорогу перед авто. Но в последние дни банда совсем распоясалась.

Поздним вечером 23 июня один из подростков напал на мужчину. Все произошло у дома на Бульваре Космонавтов, 12. Тут работает круглосуточный магазин. Подростки «выцепили» на улице прохожего. Окружили и отправили в магазин — чтобы купил спиртное.

Мужик перепугался и пошел на поводу. Благодарность вышла буйной: прохожий вынес из минимаркета бутылку, хотел отдать подростком и получил от двухметрового дылды апперкот по нижней челюсти. Прохожий рухнул затылком на тротуар. Парни сначала сбежали, но потом вернулись. Падение было из тех, после которых люди часто не выживают или становится инвалидами. Малолетки усадили прохожего на лавку, убедились, что он живой, а затем ушли.

Очевидцами нападения стали несколько человек, но вмешиваться никто не рискнул. Зато в местные соцсети выложили кадры нападения. В комментарии пришли жители, которые рассказали, что банда причастна и к другим нападениям за бутылку. В том числе якобы пострадала женщина.

После избиения малолетки усадили прохожего на лавку, убедились, что он живой, а затем ушли. Фото: СОЦСЕТИ.

— Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили несовершеннолетних местных жителей, один из которых нанес удар мужчине возле магазина в Красногорске. Подростки опрошены в отделе полиции в присутствии законных представителей. Выясняются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидентов заинтересовался и председатель СК Александр Бастрыкин.

— Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет жестоко избивают людей, в том числе женщин. Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сообщили в информационном центре СК России.

За хулиганство группой лиц УК РФ предусматривает до семи лет колонии. При этом подросткам часто дают условные сроки.

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