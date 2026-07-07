«Почему ты меня не любишь?»: сталкер заманил возлюбленную в квартиру и, угрожая ружьем, вытолкнул с четвертого этажа

33-летний москвич вытолкнул возлюбленную с четвертого этажа и покончил с собой. Фото: соцсети

Столичные следователи разбираются в обстоятельствах громкой трагедии, которая произошла на востоке Москвы. Поздним вечером жители шестиэтажного дома на улице Короленко в Сокольниках слышали через открытое окно на четвертом этаже крики - ругались мужчина и женщина. Потом раздался короткий крик и на тротуар что-то упало. Подбежавшие очевидцы увидели женщину. Вызвали скорую и сотрудников полиции. Когда взломали дверь квартиры с открытым окном, в одной из комнат обнаружили тело мужчины. По версии следствия, он покончил с собой.

Столичные следователи разбираются в обстоятельствах громкой трагедии, которая произошла на востоке Москвы. Фото: соцсети

Картину случившегося удалось выяснить со слов теряющей сознание женщины, получившей после падения из окна несколько тяжелых травм и переломов. Ее доставили в реанимацию.

26-летняя Марина (имя изменено) – родом из Оренбургской области. На малой родине закончила педагогический университет. Затем училась в Лондонской балетной академии Royal Ballet School. Перебравшись в Москву, работала фитнес-тренером в одном из сетевых клубов. Пару лет назад девушка познакомилась с Сергеем (имя изменено). Мужчина, который на 7 лет старше, был очарован Мариной. Много раз признавался в любви, предлагал съехаться или сразу выйти за него замуж, но девушке Сергей не нравился – она готова была с ним общаться только в статусе друзей, не больше.

26-летняя Марина (имя изменено) – родом из Оренбургской области. Фото: соцсети

- По словам знакомых, москвич не давал девушке проходу, часто приходил к ней в клуб, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В роковой день он пригласил Марину на серьезный разговор – в свою квартиру. Знал, что она мечтает открыть собственный фитнес-клуб и заявил, что может найти на запуск этого проекта деньги. Мол, нужно «только обсудить кое-какие детали, составить бизнес-план». Однако встреча получилась совсем не деловой. Сергей начал приставать к Марине, полез обниматься. Девушка попыталась отбиться и это вывело хозяина квартиры из себя. Он напал на возлюбленную, начал бить по лицу. Затем принес из другой комнаты ружье и заявил, что застрелит Марину, если она не согласится быть с ним.

- При этом он продолжал наносить девушке удары. Кричал: «Почему ты меня не любишь?» - продолжает источник. – В конце концов он просто вытолкнул девушку в открытое окно.

Увидев, что натворил, Сергей покончил с собой. За жизнь Марины борются врачи. Она вот уже несколько дней продолжает оставаться в реанимации.

По данным KP.RU, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Но скорее всего, в скором времени оно будет закрыто – судить ведь некого, фигурант наложил на себя руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня обманули»: В Подмосковье задержали 16-летнюю школьницу, которая подожгла автозаправку

«Не пришла на работу, начальник поехал проверить»: Москвич убил сестру и собирался вынести ее по частям на улицу