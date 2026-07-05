"Школу будущего" с футуристичным шаром построят в Пресненском районе Москвы

Оригинальный фасад школы на улице Климашкина выделит здание на фоне окружающей застройки в Пресненском районе. Фото: mos.ru

Многие школы в центре города построены еще до советского периода. Просто отремонтировать и создать в них современные пространства невозможно, поэтому им на замену придут "школы будущего". Всего в Москве планируют построить 15 инновационных учебных комплексов, в их числе и школу в футуристическом стиле в Пресненском районе.

- Школа на улице Климашкина будет построена по индивидуальному проекту и рассчитана на 675 учащихся, - рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Проектируя "школы будущего", инженеры предложили принципиально новый подход: создавать удобные пространства внутри зданий, визуальную открытость и добавлять много света. Многофункциональность и эстетичность пространств сейчас напрямую влияет на то, как дети учатся, общаются и раскрывают свои индивидуальные особенности.

Оригинальный фасад школы на улице Климашкина выделит здание на фоне окружающей застройки в Пресненском районе. Экстерьер будет состоять из двух материалов: стеклофибробетона и металла. Они создадут ритмичную структуру, игру света и тени. Синие детали станут акцентными - на фасаде будто расцветут цветы, а возле входной группы установят огромный стеклянный шар. Подсветку входов в здание также выполнят в синих цветах.

Фото: mos.ru

Школа будет отличаться не только визуально, но и внутренним наполнением - будут созданы зоны для научных экспериментов, классы для групповой и индивидуальной работы. В здании появится медиатека и комфортное пространство для школьных мероприятий, а также для спокойного отдыха. Дети смогут посещать творческую мастерскую для занятий по изобразительному искусству и музыке.

Построить школу планируют в 2027 году. По завершению основных работ, благоустроят и прилегающую территорию - здесь создадут площадки для отдыха школьников между занятиями.

Одновременно в Москве ведется строительство четырех "школ будущего", среди них учебное заведение в виде открытой книги в Басманном районе, с фасадом в виде пазла в Таганском районе и в виде конструктора в Большом Кондратьевском переулке. Начать набор учеников в них смогут в 2028 году.

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