Москвичей ждут три дня дождей - но лить будет не круглые сутки: вместо этого на регион надвигаются короткие, но мощные ливни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о приближающемся ненастье и плохой погоде. Жители слегка удивились - и сейчас на улице не сказать чтоб лето, дождь и тучи всех оттенков серого. Но с пятницы, 10 июля, до воскресенья, 12 июля погода будет не просто неуютной, а экстремальной. И, возможно, даже опасной.

Ливни, грозы: Что будет с погодой в Москве 10 июля 2026 года

Ливни - короткие, но мощные, в некоторых районах возможны очень сильные. В пятницу выльется до 20 мм воды, в субботу до 35 мм, в воскресенье до 30 - 50 мм. Такие дожди достанутся не всем, будут локальными. Причем возможны ситуации, когда 20 - 30 мм осадков обрушатся с неба за час и менее, а остальное время будет сухо. В общей сложности за трое суток в отдельных районах мегаполиса и области выпадет 60 - 80 мм осадков, то есть по 6 - 8 ведер воды на квадратный метр, или почти вся месячная норма (в июле она составляет 84 мм).

Грозы и град.

Штормовой ветер с порывами до 20 м/с, не исключены шквалы до 25 м/с. По шкале Бофорта, такой ветер считается 9-балльным штормом.

При этом будет тепло и даже жарко. В пятницу в столице +25…+27 градусов, на востоке Подмосковья до +31. В субботу на градус прохладнее. В воскресенье уже не выше +21…+23.

Прогноз погоды в Москве от синоптиков

- В пятницу мегаполис пересечёт холодный атмосферный фронт, причем на пике дневного прогрева. Так что возможно даже образование смерчей! Не исключен град величиной 2 – 5 мм, - предупредил Евгений Тишковец.

- Самая интенсивная фаза штормовых процессов и основная часть осадков ожидаются вечером в пятницу и в начале суток в субботу, - рассказал в эфире радио “Комсомольская правда” метеоролог Алексей Сафонов, сооснователь проекта MeteoWeb.Ru.

Причина непогоды: Два циклона столкнутся в небе над Москвой

Причина разгула стихии - в редком атмосферном явлении, которое метеорологи называют эффектом Фудзивары. Два циклона подойдут к Московской области с разных сторон и сольются в один мегациклон, объяснил ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец. Один циклон – североатлантический по имени «Бернадетт» 8 июля обрушился на Калининградскую область. Второй - каспийский, принес разрушительные дождевые паводки в Дагестан.

Основная часть осадков ожидается вечером в пятницу и ранним утром в субботу. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

И оба движутся к Москве. То, что будет происходить в ближайшие дни в небе над столичным регионом, - действительно редкость, признает Алексей Стефанов:

- Сам циклон “Бернадетт” это, конечно, не редкость. Такие часто портят погоду над центральной частью России. Но дело в том, что есть второй термический циклон над севером Каспийского моря, в процессе движения они сблизятся на расстояние менее 1 000 км и начнут вращаться вокруг одного центра. Потом более мощный каспийский циклон, скорее всего, поглотит “Бернадетт”. При этом соединении облачная система как бы остаётся на месте и никуда не уходит. И у нас будут очень сильные осадки.

Не радуют в Гидрометцентре и прогнозом на следующую неделю. Дожди не прекратятся, хотя сильными уже не будут, дневная температура +18..+23 градуса.

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