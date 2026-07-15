Облачность и до +26 градусов прогнозируют в Москве 15 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 15 июля в Москве будет облачной. В Подмосковье возможны осадки, а также гроза. Будьте внимательны и осторожны.

Погода в Москве 15 июля 2026: температура воздуха

В среду, 15 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, по области дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и гроза. На столбиках термометров можно увидеть +24...+26 градусов. Ночью же температура опустится до +15...+17 градусов. В темное время суток в Подмосковье местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 746 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В среду, 15 июля, в Москве прогнозируется облачная погода. Однако, как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, показания барометров продолжат расти: тучи будут истончаться, а длительность солнечного сияния возрастет.

«Вероятность того, что днем местами может брызнуть незначительный дождь, попадающий под термин "без существенных осадков" (это когда их количество не превышается 0,3 мм), будет равна вероятности случайной монеты - 50/50. Дневная температура повысится до +24…+27», - написал синоптик в социальных сетях.

Жара возвращается в столицу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жара идет в Москву

30-градусная жара прогнозируется в Москве в предстоящие выходные, 18 и 19 июля. Тишковец уточнил, что небо в Москве переключится с «дождливого режима» на «режим абсолютного комфорта».

«В выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета! В субботу ночью +9…+14, днем потеплеет до +22…+27, в воскресенье под утро +10…+15, а в середине дня, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до +25…+30», - написал синоптик в соцсетях.