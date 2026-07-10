«Компаньоны для шашлыков» появились в Москве: от 1000 рублей приготовят мясо и расскажут анекдоты

Поставить палатку и составить компанию помогут «компаньоны для шашлыков». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице появилась сезонная услуга по организации пикника с шашлыками – выбрать и пожарить мясо, поставить палатку и составить компанию помогут «компаньоны для шашлыков». Новая услуга не бесплатная, «напарники» просят за свою помощь от 1000 до 5000 рублей.

- Помогу с организацией шашлыков и кемпинга, составлю хорошую компанию, пожарю мясо. Пошутить, анекдоты – все тоже включено, - обещает москвич Артем.

- А если мне мясо не понравится, можно оформить возврат денег? – спрашиваю.

- Как это не понравится? Мы сразу обсудим маринад, мясо и место, где поставим мангал. У меня образование повара, просто могу взять ваши заботы на себя.

«Компаньоны» готовы на себя взять организацию места, купить все необходимое для шашлыка или заехать по пути вместе. Оплата продуктов, аренда мангала или беседки остается за инициатором пикника, «напарник» только составляет компанию. Однако пока услуга не пользуется особым спросом: одни опасаются идти на природу с незнакомцем, другие не представляют, как можно доверить шашлык другому.

- Объявление я выложил недавно, пока никто не заказывал услугу. Но это не основной мой доход, я работаю психологом и сам мечтаю в выходные с кем-то съездить на шашлыки. Можно сказать, что это даже я ищу напарника, - признается москвич Юрий.

Специфичную услугу предлагают только мужчины. Они же могут за 1500 рублей в час стать вашим «лучшим спутником» на концерт, в бар, в библиотеку.

- Бывает так, что хочется сходить на рок-фестиваль, лекцию про ацтекскую мифологию или поесть улиток, а друзья или заняты, или разъехались. Если хочется просто живого человека напротив, который выслушает, покивает, скажет «понимаю» и не осудит – могу побыть вашим «спутником», - говорит Николай.

Специфичную услугу предлагают только мужчины.

- Чаще приходят женщины или мужчины?

- Мужчины. Им хочется душевных разговоров. Если захотят поесть шашлыков не в ресторане, а на природе, то готов составить компанию.

Подобные «напарники» появляются под каждый праздник – мужчины готовы принести цветы на 8 марта, сходить на свидание в ресторан 14 февраля, закидать снежками в зимние дни. И вне зависимости от сезона сходить в театр, провести «разговорную терапию» в кафе, просто прогуляться по городу.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Московский ресторатор о спросе на услугу

Появление таких объявлений говорит о том, что люди перестают покупать только вещи, они все чаще покупают эмоции, опыт и даже человеческое присутствие. То есть нужен не просто шашлык, а компания. Растет количество людей, которые живут одни, переезжают в новые города, не успевают выстраивать социальные связи. Современный ритм жизни делает дружбу и общение своеобразным дефицитом, а внимание другого человека становится новой валютой.

- С точки зрения бизнеса это абсолютно закономерно: если существует неудовлетворенная потребность, появится и услуга. Конечно, настоящую дружбу за деньги не купишь. Но для многих это будет попытка не заменить друзей, а просто комфортно провести вечер, познакомиться с новыми людьми. Поэтому мне кажется, что подобных сервисов будет становиться больше, а спектр услуг - шире, - рассказал KP.RU Евгений Демченко, ресторатор, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России.

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