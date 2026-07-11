Дождь, гроза и ветер ожидаются в Москве 11 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 11 июля в Москве обещает быть мокрой и ветреной. Соблюдайте меры безопасности, так как в столице прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Погода в Москве 11 июля 2026: температура воздуха

В субботу, 11 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, дождь, местами сильный, а также гроза. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя, местами сильного, гроза, а также град. На столбиках термометров можно увидеть +24...+26 градусов. Ночью же температура опустится до +16...+18 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, при грозе возможны порывы 15-17 м/с. Атмосферное давление составляет 747 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В субботу, 11 июля, в Москве ожидаются осадки в виде дождя, местами ливни, грозы и даже град. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России. Ухудшение погодных условий прогнозирует и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В субботу кратковременные дожди, местами ливни с грозой, ночью +17…+19°, днем +24…+26°», - написал метеоролог в социальных сетях.

Ухудшение погодных условий прогнозируется в столице Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Желтый уровень опасности в Москве

Желтый уровень погодной опасности ожидается в Москве и Московском регионе из-за дождя, грозы и шквалистого ветра. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России.

«Дождь. Период предупреждения с 21:00 10 июля до 21:00 11 июля. Ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении.

Как KP.RU писал ранее, меры безопасности рекомендуют соблюдать москвичам и гостям столичного региона в связи с ухудшением погодных условий. Более подробно об этом сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.