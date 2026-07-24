Дворец для двоих: необычные, но очень дорогие места для романтического ужина

Рецепта идеального свидания, как известно, не существует. Кому-то по душе экстремальные приключения, а кому-то — тихий вечер у потрескивающего костра. Благо в Москве можно найти варианты на любой вкус и кошелек. KP.RU изучил столичный «рынок романтики» и обнаружил несколько небанальных вариантов провести вечер вдвоем.
Просто сходить со своей второй половинкой в Московский планетарий — идея сама по себе достаточно оригинальная. Но по-настоящему удивить любимого человека можно, если прийти в планетарий после закрытия. Нет, проникновения со взломом совершать не надо. Планетарий официально откроют специально для пары — в 21.00. Более того, подготовят индивидуальную программу наблюдения за звездным небом, а на куполе зажгут 9000 звезд и запустят слайд-шоу из фотографий пары под любимую музыку.
Что почем: стоимость такого свидания тоже кажется космической — 80 000 рублей (если нужно сопровождение на английском языке, то дополнительно нужно доплатить еще 10 000 рублей). Зато обещают бесплатную парковку.
Романтичные экскурсии предлагает Библиотека имени Ленина. После восьми вечера для гостей откроют знаменитый третий читальный зал и тайные комнаты подземного тоннеля.
Можно вдвоем посетить и Дом Пашкова на Боровицкой площади (здесь сейчас находится филиал Ленинки). Там есть необычный буфет с видом на Боровицкий холм и Кремль. Внутри деревянные круглые столики, старинное пианино, дореволюционная печатная машинка и коллекционная посуда. В ходе программы «Только для двоих» пару проведут по библиотеке и дадут возможность познакомиться с «волшебным замком на холме» — влюбленные смогут целый час наслаждаться кофе с десертами в историческом буфете и любоваться видами на Кремль.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Что почем: два билета в библиотеку обойдутся 8 000 рублей, программа с прогулкой и десертами — 12 000 рублей.
Еще одна идея — забраться на крышу одного из небоскребов делового центра «Москва Сити» и устроить на высоте 354 метра ужин при свечах, поэтический вечер, а также встретить рассвет или позаниматься йогой. Площадку помогут украсить цветами. Если кавалер захочет удивить даму сердца музыкальными номерами — на высоту выкатят рояль. Стандартный набор включает в себя мини-фуршет и фейерверки. Сценарий вечера можно придумать любой. Чаще всего такие свидания используют, чтобы сделать предложение руки и сердца.
Что почем: Увы, позволить себе такую роскошь могут только миллионеры. Стартовая цена аренды площадки — 110 тысяч рублей в час.
Устроить свидание в облаках можно на колесе обозрения возле ВДНХ — при бронировании аттракциона пара останется вдвоем на высоте 140 метров на полчаса. Для влюбленных оформят столик с лепестками роз и шарами, предложат игристое и десерты. Атмосферу дополняет мягкий свет и музыкальное сопровождение.
Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП
Что почем: в зависимости от набора услуг свидание обойдется около 50 тысяч рублей.
А что ещё
— Гончарная мастерская. Оценить романтику гончарного круга предлагают в одной из столичных мастерских — паре предложат сделать по одному изделию самостоятельно, а затем общую вазу или тарелку в четыре руки. Стоимость — 5 990 рублей.
— Музей «В Тишине». Необычная идея — провести свидание в полном безмолвии: влюбленным выдадут противошумные наушники, но перед этим объяснят, как общаться без голоса и слуха. Новый опыт поможет паре узнать друг друга по-новому. Цена — 3 900 рублей.
— Ужин во дворце. Пригласить свою половинку на ужин в настоящем дворце в Москве вполне реально — например, в особняк Римского-Корсакова (бывшего фаворита Екатерины II) на Тверском бульваре. В исторических интерьерах накроют стол при свечах, бонусом обещают экскурсию по дворцу. Стоимость — 54 990 рублей.
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