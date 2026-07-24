Дворец для двоих: необычные, но очень дорогие места для романтического ужина

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Рецепта идеального свидания, как известно, не существует. Кому-то по душе экстремальные приключения, а кому-то — тихий вечер у потрескивающего костра. Благо в Москве можно найти варианты на любой вкус и кошелек. KP.RU изучил столичный «рынок романтики» и обнаружил несколько небанальных вариантов провести вечер вдвоем.

Небо в алмазах

Просто сходить со своей второй половинкой в Московский планетарий — идея сама по себе достаточно оригинальная. Но по-настоящему удивить любимого человека можно, если прийти в планетарий после закрытия. Нет, проникновения со взломом совершать не надо. Планетарий официально откроют специально для пары — в 21.00. Более того, подготовят индивидуальную программу наблюдения за звездным небом, а на куполе зажгут 9000 звезд и запустят слайд-шоу из фотографий пары под любимую музыку.

Что почем: стоимость такого свидания тоже кажется космической — 80 000 рублей (если нужно сопровождение на английском языке, то дополнительно нужно доплатить еще 10 000 рублей). Зато обещают бесплатную парковку.

Ночь в буфете

Романтичные экскурсии предлагает Библиотека имени Ленина. После восьми вечера для гостей откроют знаменитый третий читальный зал и тайные комнаты подземного тоннеля.

Можно вдвоем посетить и Дом Пашкова на Боровицкой площади (здесь сейчас находится филиал Ленинки). Там есть необычный буфет с видом на Боровицкий холм и Кремль. Внутри деревянные круглые столики, старинное пианино, дореволюционная печатная машинка и коллекционная посуда. В ходе программы «Только для двоих» пару проведут по библиотеке и дадут возможность познакомиться с «волшебным замком на холме» — влюбленные смогут целый час наслаждаться кофе с десертами в историческом буфете и любоваться видами на Кремль.

Обновленная столовая в Российской государственной библиотеке. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что почем: два билета в библиотеку обойдутся 8 000 рублей, программа с прогулкой и десертами — 12 000 рублей.

Крышу снесет!

Еще одна идея — забраться на крышу одного из небоскребов делового центра «Москва Сити» и устроить на высоте 354 метра ужин при свечах, поэтический вечер, а также встретить рассвет или позаниматься йогой. Площадку помогут украсить цветами. Если кавалер захочет удивить даму сердца музыкальными номерами — на высоту выкатят рояль. Стандартный набор включает в себя мини-фуршет и фейерверки. Сценарий вечера можно придумать любой. Чаще всего такие свидания используют, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Что почем: Увы, позволить себе такую роскошь могут только миллионеры. Стартовая цена аренды площадки — 110 тысяч рублей в час.

Свидание в облаках

Устроить свидание в облаках можно на колесе обозрения возле ВДНХ — при бронировании аттракциона пара останется вдвоем на высоте 140 метров на полчаса. Для влюбленных оформят столик с лепестками роз и шарами, предложат игристое и десерты. Атмосферу дополняет мягкий свет и музыкальное сопровождение.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Что почем: в зависимости от набора услуг свидание обойдется около 50 тысяч рублей.

А что ещё

— Гончарная мастерская. Оценить романтику гончарного круга предлагают в одной из столичных мастерских — паре предложат сделать по одному изделию самостоятельно, а затем общую вазу или тарелку в четыре руки. Стоимость — 5 990 рублей.

— Музей «В Тишине». Необычная идея — провести свидание в полном безмолвии: влюбленным выдадут противошумные наушники, но перед этим объяснят, как общаться без голоса и слуха. Новый опыт поможет паре узнать друг друга по-новому. Цена — 3 900 рублей.

— Ужин во дворце. Пригласить свою половинку на ужин в настоящем дворце в Москве вполне реально — например, в особняк Римского-Корсакова (бывшего фаворита Екатерины II) на Тверском бульваре. В исторических интерьерах накроют стол при свечах, бонусом обещают экскурсию по дворцу. Стоимость — 54 990 рублей.

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