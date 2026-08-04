Скилл-зона для горных велосипедистов, корты для тенниса и карусели: новинки в парках столицы

В парке «Крылатские холмы» появилась скилл-зона для горных велосипедистов. Фото: Mos.ru

В столичных парках этим летом открылось много новых развлечений — интерактивные пространства, кинотеатры и бассейны под открытым небом. Но это не все. Недавно появились современные аттракционы, три корта для тенниса и интерактивные зоны с мини-футболом.

Подготовка к горам

В парке «Крылатские холмы» появилась скилл-зона для горных велосипедистов. Это учебно-тренировочная площадка для отработки навыков катания на горном велосипеде. Новая трасса имитирует горную местность — грунтовые дорожки, деревянные конструкции и препятствия из камней. Проезжая по неровностям можно отрабатывать набор скорости и положение тела в поворотах. Велотрассы позволяют обучать спортсменов с нуля — для этого есть два маршрута общей протяженностью около 500 метров. Правда, детей до семи лет в скилл-зону не допустят. Учится держать баланс и готовиться к настоящим гоночным трассам лучше детям постарше и в сопровождении родителей или инструктора.

Где: улица Крылатская, дома 17, корпуса 1–4.

Берем ракетки

Москвичей, которые берут в руки ракетки становится больше, поэтому в парке «Сокольники» решили открыть новое спортивное пространство с тремя кортами для падела и 16 столами для настольного тенниса. Теперь играть в модные виды спорта можно рядом с домом. Корты расположены в природном массиве — среди сосен. Центр рассчитан как на новичков, так и на опытных игроков. Предусмотрена аренда ракеток и мячей.

Где: Сокольнический Вал, 1, стр. 1.

Фото: Mos.ru

Самая высокая цепочная карусель

Осмотреть территорию ВДНХ можно по-новому — прокатившись на цепочной каруселе «Стратосфера». Новый аттракцион поднимает посетителей на высоту 40 метров. Сидя в кресле, создается впечатление свободного полета, и открываются виды на все достопримечательности ВДНХ. Одновременно открылись еще четыре экстремальных аттракциона — «Центрифуга», делающая оборот на 360 градусов, «Аэрокосмический институт», позволяющий ощутить себя пилотом настоящего лайнера, монорельс с вагончиками в виде космических кораблей «Станция «Андромеда» и «Орбита детства», в которой каждый ребенок может почувствовать себя в космосе.

Где: проспект Мира, 119.

Полеты выше десятиэтажки

В столице появилась 68-метровая поворотная обзорная башня падения «Свободный полет». Это аттракциона в парке «Остров Мечты», на котором гигантский маятник поднимает гостей на высоту 10-этажного дома и кружит с вращениями на 360 градусов. В новой зоне с аттракционами также появились «американские» горки, интерактивный зеленый лабиринт и смотровая площадка с пирсом и фотозонами.

Где: проспект Андропова, 1.

Новая локация для ЗОЖников

Недавно на карте Москвы появилось новое место для прогулок у реки — набережная между Шелепихинским и Белорусским мостами. Ее длина — 825 метров. Теперь здесь благоустроенные пространства для отдыха, детская и спортивные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки. С ближайшего причала можно отправиться на электросудах по маршруту Киевский — Парк «Фили». У обновленной набережной пока нет названия, но москвичам уже предложили выбрать его в проекте «Активный гражданин».

Где: Большая Филевская улица, 3к2.

Фото: Mos.ru

КСТАТИ

Интерактивные зоны и бассейны в парках Москвы

Интерактивные зоны открылись в трех парках Москвы — в ландшафтном парке «Митино», парке у прудов «Радуга» и парке «50-летия Октября». Днем здесь можно заниматься спортом с профессиональными спортсменами, играть в мини-футбол, баскетбол или настольный теннис, а вечером отдыхать в зоне возле костра, танцевать и побывать на выступлениях стендап-комиков.

Фото: Mos.ru

Также этим летом в парках работают летние кинотеатры с шезлонгами и пуфами — посмотреть самые обсуждаемые и ретро фильмы можно на Ходынском поле, в усадьбе «Воронцово», зоне отдыха «Покровский берег», Измайловском парке и парке «50-летия Октября».

Для любителей пляжного отдыха оборудовали 12 плавательных зон с бассейнами под открытым небом. Все они оборудованы шезлонгами, душевыми и барами с едой.

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