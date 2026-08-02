Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, в Москве фиксируется жара. Температура во второй день последнего летнего месяца достигла +30 градусов. В Гидрометцентре России прогнозировали, что воздух в российской столице может прогреться до +32 градусов. В связи с этим в Москве до 18:00 действовал оранжевый уровень погодной опасности. Такая жара в столице фиксируется всего лишь в третий раз за лето 2026 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ГДЕ БЕСПЛАТНО РАЗДАЮТ ВОДУ В МОСКВЕ ИЗ-ЗА ЖАРЫ

Из-за жаркой погоды в Москве пассажирам общественного транспорта бесплатно раздают воду. Об этом сообщили представители столичного Дептранса. Так, получить бутилированную воду можно:

- на станциях метро «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская», «Выхино»;

- в экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино», а также в автобусах на Домодедовском направлении;

- в салонах электросудов, а также двух прогулочных маршрутах «Киевский» и «Китай-город»;

- в столичных автовокзалах «Северные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево» и «Южные Ворота».

Будьте осторожны и внимательны: надевайте головные уборы и вещи из дышащих тканей, пейте как можно больше воды, не забывайте использовать солнцезащитные средства, а также по возможности оставайтесь дома.

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