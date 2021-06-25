В ГУМе и Депо москвичи выстроились в очереди за прививками от коронавируса

Очередь в пункт вакцинации в ГУМе. Фото: Алиса ТИТКО

Москвичи демонстрируют положительную тенденцию по увеличению числа записавшихся на прививку от COVID-19. Тысячи людей записываются в поликлиники, еще часть приходят в прививочные пункты в торговых центрах, МФЦ и в парках (в павильонах «Здоровая Москва»).

- Москвичи активнее стали и вакцинироваться. Вчера записалось рекордное количество — около 60 тысяч человек, еще недавно мы «падали» до уровня около 6000 записей в день, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Популярные прививочные пункты в столице – в ГУМе и в фудмолле «Депо». В магазине на Красной площади люди выстраиваются в порядке «живой» очереди уже несколько дней подряд (прививочный пункт находится на 1 линии, на 3 этаже в ГУМе).

В ГУМе люди выстраиваются в порядке «живой» очереди уже несколько дней подряд. Фото: Алиса ТИТКО

- Я видел в интернете, что есть очереди, но писали, что стоят не больше часа. Вот сегодня сколько тут человек – около 70-90. Волонтер сказала, что пройдем где-то за 40-50 минут. Немного жарковато тут, но дают воду, - говорит москвич Анатолий.

Волонтер в прививочном пункте в ГУМе рассказала, что они контролируют безопасное расстояние между пациентами.

- Между людьми 1,5 метров, поэтому может показаться, что очередь длинная. Но у нас работает несколько кабинетов, поэтому очередь движется быстро, - говорит Анастасия, волонтер.

Еще одно популярное место для вакцинации – в «Депо». Сам фудмолл сейчас работает только в режиме «на вынос» - еду можно купить, но есть только на уличной веранде. Здесь также контролируется безопасность в очередях.

Очередь на вакцинацию в "Депо". Фото: Алиса ТИТКО

- Надевайте маски, не подходите друг другу ближе, чем на 1,5 метра, - говорит сотрудник центра «Мои документы».

- А если мы родственники? – спрашивает девушка.

- Такие правила.

В фудмолле говорят, что так много людей обычно утром в будние дни, а уже ближе к обеду очередь порядка 50-100 человек.

- Людей, которые пришли за вторым компонентом, мы пропускаем без очереди, - уточнили в прививочном пункте.

Центров вакцинации от коронавирусной инфекции стало больше – с 25 июня новые кабинеты открыли на базе детских поликлиник.

- Там будут работать по две бригады вакцинации. Всего теперь на базе городских поликлиник работают 119 центров. Мы также продлили часы их работы — теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 8.00 до 22.00, — рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Адреса новых центров вакцинации от COVID-19 можно посмотреть на mos.ru, там же есть актуальная информация по работе прививочных кабинетов, в которые можно прийти без записи.

В Москве от коронавируса привились уже более 2 млн человек. Напомним, что в городе с 16 июня ввели обязательную вакцинацию для лиц, работающих в сфере услуг, а с 28 июня кафе и рестораны можно будет посетить при наличии QR-кода.

Кстати

Как правильно стоять в очередях?

- Люди порой не защищают себя маской, а она просто для видимости висит на подбородке, - рассказал kp.ru врач-педиатр Евгений Тимаков. - Они не понимают, что в этой же толпе может быть тот самый бессимптомный человек, который не распознал в себе коронавирусную инфекцию или просто пришел к врачу на прием (это же поликлиника, туда ходят и больные люди) с жалобами на какие-то симптомы. И он является источником инфекции. А потом получатся различные фейковые новости: человек сделал прививку, через 4-5 дней заболел из-за прививки, вакцина неэффективна, не спасла от заболеваемости. Не вакцина не спасла, а люди, которые пошли делать, не понимают, что нужно соблюдать нормы и предписания Роспотребнадзора по социальной дистанции, по ношению масок. Это банально: пришел на прививку – не заразись. Вакцина для того, чтобы спасти твое здоровье, а не для того, чтобы, извините, сделать прививку для галочки и потом заболеть коронавирусной инфекцией.