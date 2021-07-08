В Москве из-за 30-градусной жары охлаждают дороги с помощью аэрации

Аэрация помогает охладить нагревающийся от дорожного полотна воздух Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Рекордная жара наступила и в Москве, пик придется на выходные - 10 и 11 июля. Но и сейчас температура вполне сопоставима с климатом июльского Каира. Именно поэтому специалисты ЖКХ стали проводить аэрацию и охлаждать дороги.

- Аэрация помогает охладить нагревающийся от дорожного полотна воздух. Также мы проводим полив проезжей части с прилегающими парковками, тротуаров, дворовых территории . В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

Аэрация позволит снизить уровень пластической деформации, которая может образоваться из-за длительного воздействия прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузки.

Поливка дорог и всех плиточных поверхностей происходит каждые три часа. Делается это от того, что из-за жары дышать в городе становится тяжелее.

В прошлую волну жары москвичи уже наблюдали аэрацию воздуха, которая красиво смотрится на солнце. Кто-то писал, что "коммунальщики везут радугу". Но самое главное, что аэрация снижает хоть на время температуру воздуха. Участвует в этом процессе около 4500 машин.

Коммунальщики просят автомобилистов с пониманием отнестись к работе служб ЖКК и не препятствовать движению колонн техники.

Синоптики говорят, что жара будет еще и еще нарастать. И к выходным температурный режим будет на 7-8 градусов выше нормы.

- На фоне аномально высоких температур даже ветер, который дует с севера, не будет приносить желанной прохлады. В свободное время, если есть возможность, лучше проводить на природе, в тени деревьев, у водоемов. В воскресенье в столице ожидается +33 градуса, а в понедельник возможны все +34, - рассказали в метеобюро "Фобос".

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