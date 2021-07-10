Синоптики рассказали, когда в Москве станет прохладнее

Синоптики предполагают, что осадки можно ждать только во второй половине июля Фото: REUTERS

В Москве до 18 июля ожидается жаркая погода с температурой на 7 градусов выше климатической нормы. Термометры будут показывать +33... +34 градуса. Для этого периода в столице характернее +25... +28 градусов. Но такая температура может вернуться в столицу только к концу следующей недели.

- Погода ожидается преимущественно без дождей, ветер слабый, - рассказали в Гидрометцентре России.

Синоптики предполагают, что осадки можно ждать только во второй половине июля. И то это будут кратковременные дожди, что не принесет ожидаемой прохлады. Из-за недостатка осадков июль 2021 года может станет самым засушливым за последние 55 лет.

- Такая информация по долгосрочным прогнозам. Еще может все измениться, - говорят синоптики.

В ближайшие дни в Москве и области ночью и утром могут создаваться условия для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы, что немного ухудшит экологическую обстановку.

- Говорить о прохладе пока рано, сейчас можно только о кратковременных дождях и грозах, которые по нашим прогнозам пройдут в Москве в четверг и пятницу, 15 и 16 июля. Но это будет не повсеместно. То есть в каком-то районе образуются облака и пройдет дождь, а где-то нет, - рассказал kp.ru ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

- Дожди совсем не принесут прохладу?

- Нет. Температура воздуха будет высокой, на 7 градусов выше положенной нормы для июля. Это опасная температура. Прошедшие дожди создадут эффект тропиков, будет не только жарко, но и душно.

В метеобюро "Фобос" прогнозируют, что жаркая погода в Москве будет держаться всю следующую неделю. Температура будет выше +31 градуса. Не исключено, что и третья декада июля тоже будет жаркой.

В связи с этим аэрацию воздуха в столице будут проводить пять раз в день.

- Когда температура воздуха поднимается выше +25 градусов, помимо стандартного полива проезжей части, производится аэрация. Струи воды поливомоечной техники направляются вверх и получается, что они охлаждают не только дороги, но и воздух, который нагревается от асфальта, - рассказали в Департаменте ЖКХ в Москве.

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