Экс-полицейского, прострелившего ногу 13-летней дочке друга, отправили в колонию на 2,5 года

Преступника отправили в колонию на 2,5 года за издевательство над ребенком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткое видео, на котором 32-летний амбал в спортивном костюме прямо у входа в многоэтажку издевается над девочкой-подростком, в декабре 2020-го взорвало соцсети.

Все произошло в Даниловском районе Москвы, где 13-летняя Кристина (имя ребёнка изменено) жила с мамой и папой. В тот день в гости к семье зашёл лейтенант полиции, 32-летний Иван Князев. С отцом девочки он дружил больше 15 лет.

Дорогого гостя встретили застольем и без выпивки не обошлось. В разгар вечеринки Князев пошёл курить на улицу и взял с собой Кристину. Происходящее на улице сняла камера видеонаблюдения. Сначала мужчина схватил девочку и попытался поцеловать, а когда та стала сопротивляться, достал из куртки травматический пистолет.

Сначала здоровяк трижды выстрелил в воздух, а потом пальнул в ногу девочки. Скорую вызвали соседи. А вот мама и папа Кристины оказались на удивление равнодушны. Даже после того, как началось следствие, и Князева уволили из органов, родители просили не наказывать его строго и в своих показаниях называли случившееся шуткой.

Затянулась шутка надолго. Только сегодня, в среду, 14 июля, за свой дикий поступок Князев был наказан.

- Решением суда он приговорён к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы,- сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Симоновского районного суда Москвы.

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Решение суда бывший полицейский никак не прокомментировал. Напомним, ранее в марте суд назначил ему условный срок лишения свободы. Этот приговор был обжалован.