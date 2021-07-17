Эй, дубинушка, ухнем: На севере Москвы появилась необычная спортивная площадка

На опушке Тимирязевского леса больше 20 лет существует спортзал под открытым небом. Фото: Андрей АБРАМОВ

Спортплощадка в Тимирязевском лесу стала московской легендой. Штанги, гантели и тренажеры сделаны из дерева, ржавых автомобильных дисков и покрышек. Стильно, сурово, постапокалиптично и в то же время с русским духом.

Одни говорят: фотошоп и выдумка. Другие настаивают: «Качалка в лесу» — так она называется — не миф. Приходите и занимайтесь на творении неизвестного Кулибина. Корреспондент KP.ru отыскал спортивную опушку.

Этот тренажер называется «Ерофеич». Фото: Андрей АБРАМОВ

БРЮС ЛИ С ЛИЦОМ МОНАХА

При входе на площадку табличка: «Основано в год дикого вепря» — по славянском календарю. На широкой поляне под сенью могучих деревьев больше полусотни снарядов. Между ними резные тотемы. Какое-то спортивно-славянское капище.

За главного 58-летний Андрей Михайлов. Все его называют отцом-основателем качалки.

Такие гантели из бруса весят по 20 кило. Есть еще крупнее весом по 30 килограмм. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Вы язычник, родновер?

— А как же! Конечно язычник! Вон у меня на футболке написано: «Лес мой дом», — отвечает мастер с ироничной ухмылкой.

Андрей Андреевич стоит на фоне советского, российского и московского флагов, которые рдеют на веренице турников. Когда он улыбается, то похож на Петра Мамонова в фильме «Остров», но с поджарым торсом Брюса Ли.

Началось все в 1998 году. Два брата Андрей и Василий решили поставить турник в лесу. Чисто для себя. Затем соорудили первые тренажеры и оставили их на поляне. Стали приходить другие, заниматься. Сообщество «качков-партизанов» росло.

Все тренажеры собраны вручную. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Это не тотемы, — указывает Михайлов на резные истуканы. — Просто наш спортсмен вырезанием по дереву увлекался и подарил нам. Что до язычества… Просто мне не нравятся все эти иностранные слова и веяния. Вы напишите, что «Качалка в лесу» — это проект… А это не проект, а дело моей жизни. Проект — это когда деньги попилили, — улыбается Андрей Андреевич.

«МОЩНУЮ ШТУКУ СОТВОРИЛ»

На что отец-основатель живет и кем работает, он не признается. Говорит, что он счастливый человек и у него все есть. На площадку приходит ежедневно. С утра занимается сам, вечером ремонтирует и совершенствует качалку.

— И не пишите, что я тут главный! Я просто завхоз… — просит Андрей Михайлов.

Школьники, которые болтаются на летних каникулах и заглядывают на площадку, шепчутся:

— Вон этот мужик, который все сделал! Он вообще… зверь, монстр!

— Злой?

— Нет! Просто такую мощную штуку сотворил!

Можно поколотить мешки или грушу, преподают метание ножей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Штука и вправду мощная, вживую полсотни «славянских» тренажеров впечатляют еще больше. В некоторых угадываются снаряды из классического спортзала. Разные тяги, шведские стенки, турники, рукоходы, брусья. Есть и авторские изобретения, с названиями диковинными (см. «Конкретно»).

Основатель называет тренажеры «рабоче-крестьянскими».

— Кто все сделал?

Андреич стушевался, нервно облизал губы, шаркнул кроссовком по земле:

— Общими силами...

— Да врет он! — раздался окрик из-за спины. — Все Андрей сделал. Для нас праздник, если он разрешит чем-то помочь.

Строительная телега с камнями весом в 50 кг. Фото: Андрей АБРАМОВ

СДЕЛАНО НЕ ИЗ МУСОРА

Чертежей он не признает, все проекты в его голове:

— Богатое воображение! Хоть бауманок мы не оканчивали… Да и какие чертежи? Взял два бревна, топор и молоток — вот и вышел тренажер.

Природу тут уважают. Ни один тренажер не соприкасается с растущими деревьями, к стволам ничего не приколачивают. Вся древесина в тренажерах из поваленных от старости деревьев. Роль утяжелителей играют габаритные детали, ободы колес и прочий хлам, который обычно тащат в металлоприемки. Но когда Андрей Андреевич слышит, что качалка из мусора, то обижается:

— У меня каждый саморез тут 100 рублей стоит! А таких саморезов сотни. В строймагазинах крепежи и детали покупаю. Кто-то в благодарность приносит. Иногда люди деньги жертвуют. Я все чеки храню! У меня их уже трехлитровая банка набралась!

Рабоче-крестьянский тренажер «Колодец». Фото: Андрей АБРАМОВ

По дубовому стволу взбежала белка. Залезла в старинные часы, висящие на суку. Кукушка давно умерла, а на ее месте теперь беличья нора. Спортсмены побросали снаряды и завороженно глядели на зверька. Кто-то вздохнул:

— У нее бельчонок в этом году родился… Мужики, принесите воды, поставим ей миску, а то солнце припекает…

«ПРЕДКИ В ФИТНЕС НЕ ХОДИЛИ»

У «Качалки в лесу» есть сайт, инстаграм, группы в соцсетях. Но кто ими занимается. Андрей Михайлов не знает. Он достает пластиковый смартфон с поцарапанным экраном и виновато говорит:

— Не очень в этом деле силен… Я только погоду в интернете смотрю, да товары…

На площадку приходили заниматься боец Джефф Монсон, силачи Михаил Кокляев, Кирилл Сарычев и другие. Мужики рассказывают, что инкогнито заглядывает Стас Пьеха и спокойно себе тренируется.

Вместо гантелей можно потягать обода автоколес. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Иностранцев приводят. Француз удивлялся, почему мы в зал не пойдем. Наверное, подумал, что мы нищеброды. Другой предложил нам крышу поставить. Как они не понимают, что в зале можно воспитать сильного, но не здорового человека? Там воздух через кондиционер, свет ненастоящий, погоды никакой. Наши предки в фитнес-зал не ходили, а Берлин несколько раз брали. В общем практической пользы в сельском хозяйстве от культуристов никакой, — говорит отец-основатель.

По праздникам Андрей Андреевич приносит дровяной самовар. А другие качки-партизаны несут пироги. Устраивают чаепития, строго без алкоголя.

— Пришел как-то мужик и давай допытываться, зачем да почему мы тут занимаемся. Мы честно сказали: «Скучно без водки!», вот и сделали себе качалку!

Тренажер «Вагонетка». Для утяжеления один атлет-ветеран присел сверху. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Что за тренажеры:

«Ерофеич» — два бревна на цепях свисают с грифа штанги, назван в честь старорусской «убойной» настойки в 70 градусов.

«Шалтай-болтай» — болтающийся турник.

«Медвежьи ладушки» — два массивных ствола, которые спортсмен по очереди толкает от себя, они отпружинивают от автомобильной покрышки и летят обратно в руку.

«Колодец» — настоящая конструкция колодца, только без ведра и скважины — вертишь тяжелую ручку, работает все тело.

«Вагонека» — уложены рельсы, по которым спортсмен толкает телегу.

Штанга из колесной пары. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как найти

Со станции МЦД «Гражданская» ныряйте в Тимирязевский лес. Перед вам будут три тропинки: двигайтесь по средней 300 метров и увидите тренажеры.

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КОМПЕТЕНТНО

Самодельные тренажеры не опасны?

— Смотрю на фото «Качалки в лесу» — выглядит круто! Классическим спортзалам часто не хватает такой стильной составляющей, — говорит сертифицированный фитнес-инструктор, тяжелоатлет Михаил Вермеер. — Безопасность на расстоянии оценить трудно. Скажу одно: у нас много тренажеров во дворах, которые вроде бы делают заводы по чертежам, а получаются травмоопасные снаряды. А здесь все сделано на коленке. Как распределяется нагрузка на спортсмена? Не рухнет ли такая «деревяшка»?

Тренажеры и штанги вообще очень опасный спорт для новичка. В 14 — 18 лет многие впервые осознанно приходят в зал и травмируют поясницу, колени и суставы. Начинать занятия с «Качалки в лесу» я бы точно не советовал. Лучше с тренером хотя бы полгода-год,чтобы научил подходить к снаряду, держать спину, правильно ноги ставить.

Тренажеры «Петр и Феврония»: слева на мышцы груди, а справа — для проработки внутренней поверхности бедра. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧТО ЕЩЕ

Самые необычные спортплощадки и фитнес-клубы Москвы

«Поклонная гора» (вход от м. «Минская»). Огромная зона для воркаута и кроссфита, одобренная федерациями этих видов спорта. Есть поля для футбола, волейбола, баскетбола, корты большого тенниса. Бесплатно.

«Ивановская горка» (Большой Спасоглинищевский переулок, м. «Китай-город»). Спортивная площадка и стадион в парке в историческим центре столицы. Бесплатно.

«Детский Черкизовский парк» (у стадиона «РЖД Арена», м. «Черкизовская»). Памп-трек — спортплощадка для велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и самокатчиков. Бесплатно.

NEBO («Башня Федерация», Москва-Сити). Самый высокий бассейн и фитнесс-зал Европы — на высоте 260 м. Одно занятие от 4000 руб.

Wheelme (м. «Водный стадион»). Сайклинг-студия — все упражнения выполняют сидя на тренажерах-велосипедах. Одно занятие 600 руб.

И для детей

(игровые, вход бесплатный)

«Салют» (Парк Горького, Крымский Вал, 9). Самая большая игровая площадка страны, где можно возиться с песком, водой, необычными конструкциями и качаться на длинных качелях.

«Нефтезавод» (ВДНХ, Проспект Мира, 119, стр.25). Нефтеперерабатывающая станция в миниатюре, с горками, качелями и лабиринтами.

Парк Прямикова (ул. Таганская, 15а, стр. 1). Физические опыты с водой: винт Архимеда, чаши, водоотводные каналы, водокачка.

«Лазалия» в Бабушкинском парке (ул. Менжинского, 6, стр. 3). Комплекс с вертикальными стенами и множеством тоннелей. Еще тут стоят интерактивные футбольные ворота со звуковыми эффектами.

«Стройка» (Нескучный сад, Ленинский проспект, 22). Все аттракционы стилизованы под строительные леса, краны, экскаваторы.

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