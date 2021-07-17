Погода в Москве 17 - 25 июля 2021: После жарких выходных на столицу обрушатся грозовые ливни и град

В субботу в некоторых районах Москвы и области пройдут короткие дожди с грозами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тропические ливни, прошедшие в Москве в четверг, не смогли сбить жару. Она вернулась буквально на следующий день. И выходные в столице будут знойными. Прогноз Гидрометцентра России на уик-энд и следующую неделю, 17 - 25 июля 2021, такой:

В субботу, 17 июля, днём до +32 градусов, в некоторых районах Москвы и области пройдут короткие дожди с грозами.

В воскресенье, 18 июля, сухо и солнечно, воздух раскалится до +33 градусов.

В понедельник погода изменится. Московскую область пересечет холодный атмосферный фронт, принеся с собой ливни, грозы, град и порывистый ветер со скоростью до 20 м/сек. При этом 19 июля ещё жарко: в ночь на понедельник +20…+22 градуса, днём +30…+31. Атмосферное давление резко понизится до 740 мм рт.ст.

Во вторник и среду, 20 - 21 июля, по ночам +11…+16, днём +21.,,+26 градусов. Переменная облачность, без осадков. И атмосферное давление в норме, 745 мм рт.ст. В общем, очень комфортная погода.

Четверг, 22 июля, станет самым прохладным днём недели. Под утро +9…+14, днём не выше +24 градусов, возможен небольшой дождь.

В пятницу, 23 июля, снова солнечно и сухо, потеплеет до +26.

В следующие выходные, 24 и 25 июля, по ночам +11…+16 градусов, днём +22…+27. Возможны небольшие дожди. Такая погода на 3 - 4 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам. Впрочем, по меркам аномально жаркого июля 2021 она вряд ли будет так восприниматься - средняя температура первой половины месяца почти на 6 градусов выше, чем обычно.

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