Рестораторы об отмене системы QR-кодов в Москве: Возвращаем вечеринки и бизнес-ланчи

Система обязательных QR-кодов в московских ресторанах отменяется. Фото: Иван МАКЕЕВ

Система обязательных QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена в ресторанах и кафе с 19 июля. Рестораторы уже готовятся к привычной работе с посетителями, возобновляют вечеринки и приглашают на бизнес-ланчи.

Бронируют столики

Из-за введения QR-кодов ряд заведений в Москве временно отменили бизнес-ланчи, не выгодно было готовить обеды и потому, что в это же время перевели часть офисных сотрудников на удаленку.

- Наверное, грядущую неделю еще поработаем без них, а потом снова будем готовить обеды. Нам важно понять, какое количество людей придет. Тем более, что и сам август довольно такой спокойный месяц — все разъезжаются по морям. Нам пришлось отменить всю развлекательную часть на месяц, у нас должна была состояться «теннисная» вечеринка и «винное казино ». Сейчас планируем возобновить вечеринки, - рассказала Ирина Розова, pr-специалист в гастробаре «Горожане».

Пока была жара, веранды в городе были переполнены. Некоторым клиентам приходилось отказывать из-за отсутствия мест. Сейчас синоптики прогнозируют небольшое похолодание и дожди, а это означает, что люди захотят обедать и ужинать в залах кафе и ресторанов. Так что новость об отмене QR-кодов пришла вовремя.

В ресторанах и кафе возобновилось бронирование столов под празднования Дней рождений и небольших свадеб.

- Бронировать столы — это стало тенденцией. Раньше москвичи приходили без записи, а нынешняя система с QR-кодами значительно ограничила количество доступных мест и люди снова стали бронировать столики, - рассказывает Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров.

Правда, некоторые заведения стали спекулировать и буквально «продавали» бронь на столики по 8000 рублей.

Доставку убирать не будут

Многие заведения сейчас набирают официантов и поваров, которых временно распустили. задумались о том, что не нужно убирать доставку и переделывать «окна на выдачу».

- Никто не знает, что будет в сентябре. И персонал уже будет готов работать при любом раскладе, - сказал Евгений Демченко.

Рестораторы отметили, что за это время немного сменились гости. Часто в заведение приходили люди, которые просто не нашли места в любимом кафе. В связи с этим и уменьшились чеки на еду и напитки. Сейчас цель рестораторов - вернуть финансовые обороты. Не исключено, что временно закрывшиеся рестораны примут решение открыться снова. По неофициальной статистике, в Москве закрылось около 170 кафе и ресторанов (всего в столице около 10 000 заведений). Рестораторы продают помещения, а также оборудование (холодильники, печи, столы) и даже коллекции вин.

Вновь открываются ресторан «Соль» на Солянке, бар «Крапива», бар Los Bandidos на Китай-городе возвращается из режима работы магазина в режим бара, откроется клуб «Китайский Летчик», ресторан «Рыбный базар», рестораны сети Tru Cost и Neгодники на Патриарших прудах. Клуб «Молодежь» принял решение работать с четверга по воскресенье, а «Шалом бар» на Покровском бульваре — только в пятницу и субботу.

- Для восстановления ресторанной отрасли понадобится время, хотя кто-то и сейчас себя чувствует вполне хорошо, а кому-то понадобится несколько месяцев, чтобы прийти в себя, - считает Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы.