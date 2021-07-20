Собянин: «Первый компонент вакцины уже получили 4 миллиона москвичей»

Мэр напомнил, что столичные медики с 5 декабря 2020 года проводят массовую бесплатную вакцинацию от коронавируса Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Ситуация с коронавирусом в столице по-прежнему остается напряжённой. Но в то же время в последние недели меньше становится новых больных и госпитализаций. Благодаря этому к обычной работе вернули шесть тысяч коек, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID. К тому же в Москве отменили некоторые временные ковидные ограничения, например, обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе, запрет на обслуживание посетителей ночью в клубах и барах.

Столичные власти объясняют, что этого удалось добиться в том числе и с помощью массовой вакцинации, жесткого соблюдения санитарных правил.

Сегодня на президиуме правительства Москвы мэр напомнил, что столичные медики с 5 декабря 2020 года проводят массовую бесплатную вакцинацию от коронавируса.

«Всего в столице вакцинировано более 4 миллионов человек, из них вторым компонентом – свыше 2,2 миллиона человек», - сообщил Собянин.

Напомним, прививку «Спутником V» сегодня можно сделать в любом удобном месте от поликлиники до мобильного пункта, без перерывов и выходных. Адреса пунктов можно найти здесь.

ЦИФРЫ

Сейчас в Москве работают порядка 300 центров вакцинации:

- на базе городских поликлиник (119);

- в частных клиниках (116);

- в павильонах «Здоровая Москва» (более 40);

- в центрах госуслуг «Мои документы» (7);

- в торговых центрах, в спорткомплексе «Лужники» и других популярных местах в городе.

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