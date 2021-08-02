Сергей Собянин - о миллиардах на борьбу с пандемией, удаленке в школах и праздновании Дня города

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В интервью РБК мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как влияют на город временные ограничения из-за пандемии и что ждать дальше. Публикуем основные цитаты.

ВЫСОКАЯ «ЦЕНА» КОВИДА

- Мы недополучили 200–250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу. То есть более 600 миллиардов. И мне кажется, что ковид в меньшей степени влияет на экономику, по крайней мере у нас. Для всех нас это главная тема — политическая, социальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился.

ВЛАСТИ БАЛАНСИРУЮТ

- Что бы ты ни сделал, ты всегда будешь не прав. А твоя задача — найти компромисс между этими крайностями. Даже не компромисс, потому что компромисс — это всегда какие-то уступки. Мы должны найти оптимальное решение, чтобы, с одной стороны, защитить здоровье и жизни людей. А с другой стороны, спасти экономику и психологическое самочувствие тех же самых граждан. Вот между двумя этими задачами мы и балансируем. На мой взгляд, в Москве удалось выбрать оптимальную модель.

ОГРАНИЧЕНИЯ УЛУЧШАЮТ СИТУАЦИЮ

- Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тысячи коек. Если они заполняются на 2/3 — это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае—июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее, локальные меры.

И как только мы увидели, что идет спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры. Мы так делаем каждый раз.

В этом и состоит смысл управленческой работы — вовремя вводить ограничения и вовремя их отменять. Пытаться раз и навсегда зачистить коронавирус, как это делают в Китае, в нашей стране невозможно. Если бы мы ставили себе такую задачу, то пришлось бы вводить «железный занавес» по периметру, делить страну на отдельные сектора, окружать их военными патрулями и так далее. А потом мы бы открылись, и все началось бы заново.

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

- Мы никакой удаленки не планируем 1 сентября.

В День города никаких фестивалей проводить не будем. Ярмарки будут работать, но без культурной программы. Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен.

РАЗДАТЬ ДЕНЬГИ БИЗНЕСУ - НЕ ГЛАВНОЕ

- На поддержку граждан и бизнеса мы уже потратили около 100 миллиардов рублей. Это и прямые выплаты, и отсрочка арендных платежей, и налоговые преференции…

Если ситуация требует, мы эти меры поддержки продлеваем. И даже кое-что новое вводим, например для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования.

Самое главное в поддержке бизнеса — не раздать деньги, а дать возможность работать. Поэтому, как только ситуация позволила, мы отменили QR-коды. И сейчас бизнес наверстывает упущенное.

БЕЗ МИГРАНТОВ ИНФЛЯЦИЯ РАСТЁТ

- Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч 200, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы и все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции.

СТРОЙКИ УСКОРЯЮТСЯ

- Мы не откладываем практически ничего, наоборот, ускоряем. В начале года приняли решение об ускорении строительства метро, в первую очередь Большой кольцевой линии. Мы должны были ее закончить в 2023–2024 годах. Теперь сконцентрировали ресурсы и закончим в основном в 2022 году.

Мы изначально определили для себя ключевые проекты развития города и, несмотря ни на какие кризисы, от них не отступаемся. Это развитие транспортной системы, здравоохранения, образования, спорта, культуры, общественных пространств. Комплексное обустройство московских улиц и районов. Поддержка экономики и создание качественных рабочих мест. Социальная поддержка людей старшего поколения и других групп москвичей, которым требуется помощь.

Я без всякой иронии считаю, что Москва может и должна быть лучшим городом во всех отношениях. И от этого не отступлюсь.

ОТКУДА ДЕНЬЖИЩИ?

- В Москве диверсифицированная экономика. Все понемножку. И нефтяники частично. Их поступления сегодня составляют 4–5%. Когда-то было 16%. Промышленность тоже дает немного — порядка 7%. А в основном московские доходы — это финансы, услуги, торговля, инновационный бизнес, экспорт. У нас очень устойчивая экономика, связанная с услугами.

ВМЕСТО ГЕНПЛАНА - «ЖИВОЙ» МАСТЕР-ПЛАН

- В действительности генплан — это советская кондовая история. Почти нигде в мире никто ничего подобного не делает.

Весь город должен быть на квадраты нарезан, и распланирован на 20 лет вперед. Но это же невозможно. У нас по старому генплану огромное количество отклонений. Они естественны, от них никуда не денешься. Мы каждые десять лет прибавляем миллион населения. Структура экономики меняется кардинально.

Скорее всего, мы попробуем перевести генплан в режим постоянного обновляющегося мастер-плана. Потому что любой жесткий документ, который мы примем, не будет иметь никакого отношения к реальной жизни.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ПЛАТНОГО ВЪЕЗДА В ЦЕНТР

- Пока нет таких планов. Сейчас нет критичности с дорожной ситуацией.

Мы, наоборот, стараемся снизить плату за поездки по МЦД. Сделали бесплатную пересадку с пригорода на метро, чтобы стимулировать людей пересесть с личных авто.

Для нас важнее обеспечить нормальный трафик на дорогах и комфорт поездок в общественном транспорте. Даже если это дополнительные расходы бюджета.

РЕЧНЫЕ ТРАМВАЙЧИКИ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ НУЖНЫ В ГОРОДЕ

- Больших объемов перевозок на Москве-реке мы не планируем. Но обязательно запустим речные трамвайчики. Это будет хорошая история для Москвы.

Мы каждый год по несколько набережных делаем — сегодня одна набережная, завтра другая. Мы уже реконструировали, по-моему, штук 20 набережных и новые строим. Нагатинский Затон, Южный порт и до Кремля — будет набережная единая.

Что касается самокатов. В общем травматизме самокаты занимают самую маленькую нишу. Просто они стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность.

Конечно, электросамокаты, которые порой управляются безбашенной молодежью, вызывают дискомфорт. Но такой же дискомфорт для автомобилистов вызывают мотоциклисты и велосипедисты. Так происходит во всем мире. Это всегда конфликт. И его надо регулировать. Но как регулировать? Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать — это бессмысленно.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Собянин: «Первый компонент вакцины уже получили 4 миллиона москвичей»

Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках, в парковых павильонах и торговых центрах (подробнее)

Мэр Москвы Сергей Собянин: «QR-коды всего за три недели снизили заболеваемость в два раза»

Ограничения подтолкнули горожан к вакцинации и напомнило про социальную дистанцию (подробнее)