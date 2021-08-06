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Общество6 августа 2021 9:34

Новые транспортно-пересадочные узлы Москвы: «Печатники» - с диаметрами, метро и хордой, «Электрозаводская» - с прозрачным мостом через Яузу

Пассажирам станет удобнее ездить по городу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Транспортный узел «Серп и Молот» свяжет две станции метро - «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римскую» на Люблинско-Дмитровской линии

Транспортный узел «Серп и Молот» свяжет две станции метро - «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римскую» на Люблинско-Дмитровской линии

Самые оживлённые точки в разных районах столицы превращаются в транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). В одном месте здесь сходятся практически все городские наземные и подземные скоростные маршруты.

- В Москве уже построен 41 ТПУ и еще 57 проектов в работе, - рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев. - Каждый из них становится комфортным хабом для связки нескольких видов транспорта. В перспективе ТПУ обеспечат более 160 пересадок для пассажиров.

По его словам, до 2023 года планируется открыть 33 таких узла. В столичном Стройкомплексе показали, какими будут некоторые из пересадочных терминалов.

ИЗ ЛЕФОРТОВО НА ТАГАНКУ И ОБРАТНО

Транспортный узел «Серп и Молот» свяжет две станции метро - «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римскую» на Люблинско-Дмитровской линии. К ним добавятся и линии МЦД-2 «Курско-Рижский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

Что сделают:

- построят новые платформы и перенесут станцию МЦД-2 Москва Товарная ближе к площади Рогожская Застава;

- проложат надземный пешеходный переход с пассажирским вестибюлем, лифтами, эскалаторами и кассами. По нему можно будет быстро перейти железнодорожные пути и попасть из Таганского района в Лефортово и обратно;

- реконструируют действующих пешеходных перехода на станциях Москва Товарная (надземный) и Калитники (подземный);

- благоустроят участок площадью 64,18 гектара от Третьего транспортного кольца до реки Яузы. Здесь появятся велопарковки, автобусные остановки, стоянки такси, парковки для машин и сеть велодорожек.

Когда откроют: в 2024 году.

В ОДНОМ «ФЛАКОНЕ»

«Печатники» станет одним из самых крупных ТПУ. Сюда ведут все дороги - Большая кольцевая и Люблинско-Дмитровская линии метро плюс МЦД-2 (везде станция «Печатники»), наземный городской общественный транспорт и Юго-Восточная хорда.

Что сделают:

- построят многофункциональный комплекс, торгово-развлекательный центр и офисные корпуса;

- откроют остановочные терминалы для разных видов транспорта;

- разместят новый железнодорожный вокзал на МЦД-2. Внутри - островные платформы с навесами, надземный переход с пассажирскими вестибюлями, кассами и залами ожидания, пешеходный тоннель под путями железной дороги;

- проложат пешеходный маршрут для пассажиров поездов МЦД-2, по которому можно будет перейти Юго-Восточную хорду и попасть на улицы Полбина и Шоссейная, чтобы пересесть на метро;

- обустроят паркинги всего на 180 мест, а также автосервис.

Когда откроют: в 2022 году.

«Печатники» станет одним из самых крупных ТПУ

«Печатники» станет одним из самых крупных ТПУ

ПОДЗЕМКА ВСЕ БЛИЖЕ

Украшением ТПУ «Электрозаводская» обещает стать прозрачный мост через Яузу. Он свяжет Семеновскую и Рубцовскую набережные. Конструкцию соберут из легких материалов и остеклят светлым поликарбонатом. Жители Рубцовской набережной и соседних с ней улиц смогут быстрее добраться по мосту до метро.

Что сделают:

- соединят станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий, электрички Казанского направления железной дороги и в перспективе МЦД-3, маршруты городских автобусов и электробусов;

- построят комплекс жилых и офисных зданий с открытыми террасами и паркингами;

- реконструируют соседние улицы, в том числе проектируемый проезд № 789 и Гольяновский проезд.

Когда откроют: в 2023 году.

Украшением ТПУ «Электрозаводская» обещает стать прозрачный мост через Яузу

Украшением ТПУ «Электрозаводская» обещает стать прозрачный мост через Яузу

А ПО ПУТИ - ШОПИНГ И УЖИН В РЕСТОРАНЕ

«Авиамоторная» будет многофункциональным транспортным хабом. В нем объединятся одноименные станции метро Калининской и Большой кольцевой линий, платформы Казанского и Рязанского направлений железной дороги, будущий маршрут МЦД-3 и автобусные остановки.

Что сделают:

- построят 10-15-этажные здания с офисами и апартаментами;

- благоустроят озеленённую городскую площадь с местами отдыха;

- откроют торговый центр, продуктовый рынок, фуд-корты, рестораны и кафе;

- обустроят крытые перроны для посадки и высадки пассажиров, а также подземный пешеходный переход;

- паркинги.

Когда откроют: в 2022 году.

«Авиамоторная» будет многофункциональным хабом

«Авиамоторная» будет многофункциональным хабом

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