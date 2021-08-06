Новые транспортно-пересадочные узлы Москвы: «Печатники» - с диаметрами, метро и хордой, «Электрозаводская» - с прозрачным мостом через Яузу

Транспортный узел «Серп и Молот» свяжет две станции метро - «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римскую» на Люблинско-Дмитровской линии

Самые оживлённые точки в разных районах столицы превращаются в транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). В одном месте здесь сходятся практически все городские наземные и подземные скоростные маршруты.

- В Москве уже построен 41 ТПУ и еще 57 проектов в работе, - рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев. - Каждый из них становится комфортным хабом для связки нескольких видов транспорта. В перспективе ТПУ обеспечат более 160 пересадок для пассажиров.

По его словам, до 2023 года планируется открыть 33 таких узла. В столичном Стройкомплексе показали, какими будут некоторые из пересадочных терминалов.

ИЗ ЛЕФОРТОВО НА ТАГАНКУ И ОБРАТНО

Транспортный узел «Серп и Молот» свяжет две станции метро - «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римскую» на Люблинско-Дмитровской линии. К ним добавятся и линии МЦД-2 «Курско-Рижский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

Что сделают:

- построят новые платформы и перенесут станцию МЦД-2 Москва Товарная ближе к площади Рогожская Застава;

- проложат надземный пешеходный переход с пассажирским вестибюлем, лифтами, эскалаторами и кассами. По нему можно будет быстро перейти железнодорожные пути и попасть из Таганского района в Лефортово и обратно;

- реконструируют действующих пешеходных перехода на станциях Москва Товарная (надземный) и Калитники (подземный);

- благоустроят участок площадью 64,18 гектара от Третьего транспортного кольца до реки Яузы. Здесь появятся велопарковки, автобусные остановки, стоянки такси, парковки для машин и сеть велодорожек.

Когда откроют: в 2024 году.

В ОДНОМ «ФЛАКОНЕ»

«Печатники» станет одним из самых крупных ТПУ. Сюда ведут все дороги - Большая кольцевая и Люблинско-Дмитровская линии метро плюс МЦД-2 (везде станция «Печатники»), наземный городской общественный транспорт и Юго-Восточная хорда.

Что сделают:

- построят многофункциональный комплекс, торгово-развлекательный центр и офисные корпуса;

- откроют остановочные терминалы для разных видов транспорта;

- разместят новый железнодорожный вокзал на МЦД-2. Внутри - островные платформы с навесами, надземный переход с пассажирскими вестибюлями, кассами и залами ожидания, пешеходный тоннель под путями железной дороги;

- проложат пешеходный маршрут для пассажиров поездов МЦД-2, по которому можно будет перейти Юго-Восточную хорду и попасть на улицы Полбина и Шоссейная, чтобы пересесть на метро;

- обустроят паркинги всего на 180 мест, а также автосервис.

Когда откроют: в 2022 году.

«Печатники» станет одним из самых крупных ТПУ

ПОДЗЕМКА ВСЕ БЛИЖЕ

Украшением ТПУ «Электрозаводская» обещает стать прозрачный мост через Яузу. Он свяжет Семеновскую и Рубцовскую набережные. Конструкцию соберут из легких материалов и остеклят светлым поликарбонатом. Жители Рубцовской набережной и соседних с ней улиц смогут быстрее добраться по мосту до метро.

Что сделают:

- соединят станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий, электрички Казанского направления железной дороги и в перспективе МЦД-3, маршруты городских автобусов и электробусов;

- построят комплекс жилых и офисных зданий с открытыми террасами и паркингами;

- реконструируют соседние улицы, в том числе проектируемый проезд № 789 и Гольяновский проезд.

Когда откроют: в 2023 году.

Украшением ТПУ «Электрозаводская» обещает стать прозрачный мост через Яузу

А ПО ПУТИ - ШОПИНГ И УЖИН В РЕСТОРАНЕ

«Авиамоторная» будет многофункциональным транспортным хабом. В нем объединятся одноименные станции метро Калининской и Большой кольцевой линий, платформы Казанского и Рязанского направлений железной дороги, будущий маршрут МЦД-3 и автобусные остановки.

Что сделают:

- построят 10-15-этажные здания с офисами и апартаментами;

- благоустроят озеленённую городскую площадь с местами отдыха;

- откроют торговый центр, продуктовый рынок, фуд-корты, рестораны и кафе;

- обустроят крытые перроны для посадки и высадки пассажиров, а также подземный пешеходный переход;

- паркинги.

Когда откроют: в 2022 году.

«Авиамоторная» будет многофункциональным хабом

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