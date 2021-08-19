Плакаты 50-х годов украсят станцию «Сокольники» Большого кольца метро Москвы

Фишкой станции «Сокольники» станет огромное декоративное панно в стиле знаменитых художников и архитекторов-авангардистов. Фото: stroi.mos.ru

На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начался монтаж декоративных панелей на путевых стенах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Строительство первой очереди метрополитена стало важным событием в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции «Сокольники» как раз посвящено первым станциям столичной подземки, - сказал заммэра. - На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40-50-х годов».

Всего на путевых стенах появится 327 панелей. Общая площадь смонтированной картинки составит 490 квадратных метров. Для сравнения: на станции «Электрозаводская» БКЛ, открытой в конце декабря прошлого года, собрали пазл из 570 панелей. На них изображена работа народного художника Александра Рукавишникова «Битва героев».

Фишкой станции «Сокольники» станет огромное декоративное панно в стиле знаменитых художников и архитекторов-авангардистов, среди которых такие родоначальники русского конструктивизма и супрематизма как Казимир Малевич, Владимир Татлин и Эль Лисицкий. Картина займёт одну из путевых стен и часть потолка.

«На сегодня общая готовность архитектурной отделки станции составляет 50 процентов», – добавил Андрей Бочкарёв.

Напомним, «Сокольники» Большого кольца подземки станет первой, посвященной метростроителям.

«В октябре Мосметрострою исполнится 90 лет, именно с этой организации и началась история подземки, - рассказал Сергей Жуков, генеральный директор Мосметростроя (компания выступает подрядчиком по строительству станции. - Прим.). - Мы планируем завершить монтаж всех художественных элементов на платформе осенью этого года».

Сейчас строители работают на станции одновременно в пассажирской зоне на уровне лестниц и балконов, а также около установленных эскалаторов первого и второго вестибюлей. На полу платформы полностью уложены гранитные плиты, а также облицованы мрамором колонны.

Фото: stroi.mos.ru

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Новая станция Большого кольца разместится на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля ведут в переход под Сокольническим валом, к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на одноименную действующую станцию Сокольнической линии метро.

КОГДА ОТКРОЮТ

Первые поезда с пассажирами приедут в «Сокольники» Большого кольца в 2022 году.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Станция БКЛ «Сокольники»:

- ускорит поездки по городу для жителей района Сокольники;

- разгрузит Сокольническую линию метро;

- сможет принять 313 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - более 31 тысячи человек в час.