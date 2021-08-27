Самый длинные эскалаторы установят на станции метро «Марьина роща» на БКЛ в 2022 году

На станции метро «Марьина роща» установят самые длинные эскалаторы, так как глубина станции составляет 70 метров. Фото: stroimos.ru

На станции метро «Марьина роща» установят самые длинные эскалаторы, так как глубина станции составляет 70 метров. О ходе строительства Большой кольцевой линии мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсетях.

- Это одна из самых сложных станций на Большом кольце. Там будут самые длинные эскалаторы в Москве - 130 метров. Пока первенство держит «Парк Победы» - там почти 127. Только представьте, сколько сил надо строителям, чтобы не просто спуститься на такую глубину, но и строить там тоннели и станцию, - написал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже в 2022 году станцию метро «Марьина Роща» откроют, тогда же она войдет в состав крупного транспортного узла с пересадками на Люблинско-Дмитровскую линию метро (салатовая) и МЦД-2.

Уже в 2022 году станцию метро «Марьина Роща» откроют, тогда же она войдет в состав крупного транспортного узла. Фото: stroimos.ru

- Все работы планируем закончить в следующем году, - уточнил Сергей Собянин.

Станция «Марьина Роща» (проектное название «Шереметьевская») значительно улучшит транспортную доступность для жителей района Марьина роща, а также разгрузит Сокольническую и Люблинско-Дмитровские линии метро. Ориентировочный пассажиропоток - 272 тысячи человек в сутки. Дизайн станции выбрали согласно эстетике фарфора (элементы дворянской усалтбы), колонны напомнят круглые чайники, в потолке будет использована уникальная архитектурная подсветка, которая создаст иллюзию бесконечности.

Недавно стартовала проходка последнего, 70-го тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ), который соединит станции «Кленовый бульвар» и «Каширская».

Станция «Марьина Роща» (проектное название «Шереметьевская») значительно улучшит транспортную доступность для жителей района Марьина роща, а также разгрузит Сокольническую и Люблинско-Дмитровские линии метро. Фото: stroimos.ru

Напомним, что Большая кольцевая линия (БКЛ) – это крупнейший в мире проект по метростроению. Одновременно строится более 20 станций. Всего на БКЛ будет 31 станция, длина линии – 70 км. Замкнуть кольцо планируют в 2022 году.

Еще одно кольцо Москве понадобилось, чтобы сделать еще более комфортными и быстрыми поездки в метро. Пассажирам не нужно будет ехать в центр, чтобы пересаживаться с одной радиальной ветки на другую. Уже есть предварительные подсчеты, например, дорога от «Юго-Западной» до «Кунцевской» сократится с 43 до 20 минут.

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