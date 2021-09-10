Теперь без авиашума: изменились схемы взлета и посадки в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево изменили схемы взлета и посадки самолетов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В аэропорту Шереметьево изменили схемы взлета и посадки самолетов. Решение было принято после систематичных жалоб москвичей и жителей Подмосковья на авиашум.

- 9 сентября был осуществлен II этап перехода на новую структуру воздушного пространства Московской и смежных зон Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации. Маршруты полетов воздушных судов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах стали более удобными. Повышена их экономическая эффективность для авиаперевозчиков. Проделана работа по снижению авиационного шума, - рассказали в Госкорпорации по ОрВД.

В Шереметьево говорят, что за 60 лет работы шумовое воздействие от воздушных судов претерпело значительные изменения относительно начальных параметров в лучшую сторону.

- Согласно статистическим данным, в 2,5 раза снизилась шумовая нагрузка на прилегающие к аэродрому территории. Это произошло благодаря масштабной модернизации парков воздушных судов авиакомпаний (замены самолетов, которые использовались в советское время), - рассказали в Шереметьево.

Известно, что Шереметьево увеличился за последние годы - строительство терминала, взлетно-посадочной полосы-3. Земля была зарезервирована с 2005 года, а спустя четыре года начали строить новую полосу. В это же время началось строительство высоток - фактически на приаэродромной территории Шереметьево. Речь о жилых домах в мкр. Сходня и мкр. Катюшки (г. Лобня).

- Застройщики, зная о допущенных при согласовании строительства нарушениях и осознавая возможные последствия, оперативно и массово реализовали фонд жилой застройки по заниженным относительно рынка ценам, - рассказывают в Шереметьево.

Сразу же после того, как жильцы получили ключи от квартир, начались многочисленные жалобы жителей целых микрорайонов.

- Постоянный рев реактивных двигателей, причем в самых громких режимах (взлетный и при посадке). К тому же после каждого самолета оствется шлейф выхлопных газов. Шум такой сильный, что приходится дома ходить в берушах, - писали местные жители.

- В число людей, попавших в эту сложную ситуацию, попал и мой друг по работе. Лично наблюдаю, что он не высыпается. Просто издевательство. Люди подыскивают новые дома. Жить на взлетно-посадочной полосе невозможно, - рассказывал в соцсетях Александр Евсин.

В аэропорту считают, что строительство домой осуществлялось без согласования регулирующих органов, без учета шумового воздействия на жилые постройки.

Жалобы были и от жильцов Красногорского, Солнечногорского городских округов и Митино. При этом аэропорт что-то делал по снижению шумовой нагрузки. В частности, в период с 23.00 до 6.00 введены ограничения по взлету и посадке для самолетов, не соответствующих установленным требованиям по уровню шума.

Изменения коснулись не только Шереметьево, но и других аэропортов Московского региона.

- Все они перешли на работу с обновленной системой организации воздушного пространства, - значится в сообщении Росавиации.

А все потому, что прислушиваться к авиашуму стали даже жильцы Теплого Стана.

- Гражданские суда стали заходить на посадку во Внуково, делая петлю аккурат над жилыми кварталами Теплого Стана, - рассказывала ранее Наталия Метлина.

Менять схемы воздушного движения над всеми аэропортами пришлось с декабря 2020 года, так как система не менялась почти 50 лет и последние годы вызывала нарекания со стороны многих компаний. Схемы вылетов и заходов на посадку стали экономически удобнее для авиакомпаний. Но самое важное - значительно снижен авиашум.

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