Батареи нагрелись в более 50% жилых домов Москвы

По указанию мэра Москвы в понедельник, 13 сентября, в столице стартовал отопительный сезон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В квартирах москвичей постепенно теплеет. Сегодня уже третий день, как начали включать батареи по всему городу. По традиции первыми согреваются детсады, школы, больницы, за ними - жилые дома и офисы.

«По указанию мэра Москвы в понедельник, 13 сентября, в столице стартовал отопительный сезон, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - По состоянию на 12.00 среды, 15 сентября, тепло подается в более чем 50% жилых домов и 63% социальных объектов».

По его словам, процедура запуска отопления занимает не менее пяти суток, то есть одномоментное включение технически просто невозможно. Обычно в последнюю очередь тепло приходит на предприятия торговли и промышленности.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коммунальные службы полностью готовы к отопительному сезону. «Все тепловые сети проверены должным образом, состоялись гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы», - отметил Петр Бирюков.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Жалобы на плохое отопление в Москве начнут принимать не ранее, чем через пять дней после начала запуска тепла, то есть уже с этой субботы, 18 сентября. Сообщить о неработающих батареях можно любым удобным способом:

1. По телефону

- на выделенную «горячую линию» Общегородского контакт-центра - 8-800-100-23-29;

- на круглосуточную «горячую линию» Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) - 8-495-539-59-59. Здесь также помогут разобраться с неполадками в системе тепло- и водоснабжения;

- в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно).

2. Через интернет

- с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».