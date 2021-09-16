Лихач, насмерть сбивших двух женщин на тротуаре у московского метро, проведет 8 лет в тюрьме

23 марта, автомобиль «Мерседес» выехал на тротуар недалеко от входа в метро Водный Стадион. Иномарка сбила двух женщин

Спустя полгода после жуткой аварии, которая унесла жизни двух москвичек, спокойно шедших по тротуару, суд вынес приговор виновнику. В четверг, 16 сентября, Головинский суд Москвы приговорил водителя Хусена Сомона к восьми годам лишения свободы.

- Отбывать наказании он будет в колонии общего режима. Еще три года после освобождения он будет лишен водительского удостоверения, - сообщили kp.ru в Головинском районном суде Москвы.

Свою вину, которая с первых минут ДТП казалась очевидной, Хусен признал лишь частично. В суде даже после всех экспертиз он продолжил валить ответственность на якобы отказавшие тормоза. Но неисправностей в его «Мерседесе» не было. По версии же следствия, авария с выездом на тротуар случилась из-за неадекватного состояния водителя. По версии следствия, водитель мог быть под действием алкоголя или наркотиков. Правда, с точностью установить это не получилось. Дело в том, что лихач сразу после случившегося скрылся с места аварии. Пострадавших он буквально бросил умирать.

Свою вину Хусен Сомон, который бросил пострадавших умирать, а сам скрылся, признал лишь частично

За такое он мог получить максимально возможные 15 лет лишения свободы. Но суд пожалел несовершеннолетних детей мужчины, учел отсутствие былых судимостей и назначил наказание по низшему пределу. Санкции статьи были от 8 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Хусену Сомону придется компенсировать ущерб семьям погибших пешеходов.

Напомним, в седьмом часу вечера вторника, 23 марта, автомобиль «Мерседес» выехал на тротуар недалеко от входа в метро Водный Стадион. Иномарка сбила двух женщин. В тот же день обе погибли. Спустя сутки, 23 марта, был задержан водитель, 25-летний Хусен Сомон, который сразу после аварии скрылся. По роковому стечению обстоятельств, одной из погибших оказалась 72- летняя Наталья Левочкина. Женщина работала преподавателем в Государственном техническом университете гражданской авиации. Именно в этом вузе учился Хусен Сомон. Накануне аварии мужчину отчислили.

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